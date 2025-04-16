Штучний інтелект і еротика: в Японії затримали групу за продаж фейкових фото жінок
Київ • УНН
У Японії заарештовано чотирьох осіб за підозрою у продажу порнографічних плакатів, створених за допомогою штучного інтелекту. Вони завантажували непристойні зображення в ШІ, продаючи згодом плакати за тисячі єн.
В Японії заарештували трьох чоловіків і одну жінку за підозрою в продажу порнографічних плакатів, створених за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє myNews, пише УНН.
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За інформацією ЗМІ, четверо підозрюваних віком від 20 до 50 років завантажили у програму штучного інтелекту величезний обсяг непристойних зображень, щоб навчитися на них генерувати фейкові зображення. Вони використовували різноманітні пошукові запити, щоб створювати нові зображення несправжніх жінок у певних позах.
Як повідомила поліція Токіо, позначивши зображення як "штучні красуні" на плакатах, підозрювані продавали їх по кілька тисяч єн за штуку.
Щоб обійти заборону на такі продажі через онлайн-аукціони, вони демонстрували цензуровані зображення, але доставляли покупцям невідцензуровані версії.
Серед заарештованих за розповсюдження і демонстрацію покупцям непристойних предметів опинився Томохіро Мізутані, 44-річний працівник роздрібної торгівлі з префектури Айті.
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Мізутані повідомив владі, що він зайнявся незаконною торгівлею, коли дізнався, що може отримати від цього величезний прибуток. Повідомляється, що він продавав зображення на суму до 10 мільйонів ієн (70 000 доларів США) протягом року.
Інший підозрюваний, 53-річний Суганума Такаші, заявив, що навчився створювати плакати за допомогою штучного інтелекту, щоб продавати їх, повідомляє NHK.
Створені штучним інтелектом відверті зображення і відео стають дедалі поширенішими через швидкий розвиток і підвищення доступності технології. Глибока фейкова порнографія, яка накладає реальні обличчя людей на сфабриковані сценарії, стала зростаючою глобальною проблемою.
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