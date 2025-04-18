Netflix покращить пошук за допомогою ШІ
Київ • УНН
Netflix розробляє новий пошуковий механізм на основі ШІ для полегшення пошуку контенту. Компанія тестує новий дизайн домашньої сторінки у телевізійному додатку.
Netflix створює новий пошуковий механізм, спрямований на покращення досвіду пошуку, і збирається використовувати для цього ШІ, сказав генеральний директор компанії Грег Пітерс під час телефонної конференції за результатами першого кварталу, пише УНН з посиланням на TechCrunch.
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Пітерс сказав, що Netflix працює над "інтерактивним пошуком, заснованим на генеративних технологіях", щоб допомогти людям знаходити різні заголовки.
Відповідаючи на запитання аналітика, Пітерс сказав, що найпопулярніші заголовки компанії, які домінують у популярних обговореннях, залучають 1% трафіку, і через цю тенденцію покращення пошуку та рекомендацій важливе для компанії.
"Є більше можливостей для покращення досвіду пошуку та рекомендацій, і, отже, надання більшої цінності для учасників, а отже, пошуку найбільшої аудиторії для наших заголовків", - сказав він.
Раніше цього місяця Bloomberg повідомив, що Netflix тестує пошук на основі OpenAI з обраними клієнтами в Австралії та Новій Зеландії.
Компанія, яка також почала тестувати новий дизайн домашньої сторінки у своєму телевізійному додатку, який представив новий спосіб відображення назв та описів шоу, планує широко впровадити його наприкінці цього року.
"Це [редизайн домашньої сторінки] – це те, у що ми не вносили великих структурних змін понад десять років. Ми вважаємо, що це значно покращить досвід пошуку Netflix. Ми вдосконалюємо та покращуємо цей досвід на основі відгуків, отриманих від учасників, які ним користувалися", - зазначив Пітерс.
Компанія заявила, що виторг у першому кварталі зріс на 12,5% до 10,54 млрд доларів порівняно з минулим роком.
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