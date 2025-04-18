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Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Netflix разрабатывает новый поисковый механизм на основе ИИ для облегчения поиска контента. Компания тестирует новый дизайн домашней страницы в телевизионном приложении.

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ
help.netflix.com

Netflix создает новый поисковый механизм, направленный на улучшение опыта поиска, и собирается использовать для этого ИИ, сказал генеральный директор компании Грег Питерс во время телефонной конференции по результатам первого квартала, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Питерс сказал, что Netflix работает над "интерактивным поиском, основанным на генеративных технологиях", чтобы помочь людям находить различные заголовки.

Отвечая на вопрос аналитика, Питерс сказал, что самые популярные заголовки компании, которые доминируют в популярных обсуждениях, привлекают 1% трафика, и из-за этой тенденции улучшение поиска и рекомендаций важно для компании.

"Есть больше возможностей для улучшения опыта поиска и рекомендаций, и, следовательно, предоставления большей ценности для участников, а следовательно, поиска наибольшей аудитории для наших заголовков", - сказал он.

Ранее в этом месяце Bloomberg сообщил, что Netflix тестирует поиск на основе OpenAI с избранными клиентами в Австралии и Новой Зеландии.

Компания, которая также начала тестировать новый дизайн домашней страницы в своем телевизионном приложении, который представил новый способ отображения названий и описаний шоу, планирует широко внедрить его в конце этого года.

"Это [редизайн домашней страницы] – это то, во что мы не вносили большие структурные изменения более десяти лет. Мы считаем, что это значительно улучшит опыт поиска Netflix. Мы совершенствуем и улучшаем этот опыт на основе отзывов, полученных от участников, которые им пользовались", - отметил Питерс.

Компания заявила, что выручка в первом квартале выросла на 12,5% до 10,54 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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