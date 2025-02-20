Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

В ТОП-10 самых популярных сериалов на Netflix среди украинских зрителей вошли "Кассандра", второй сезон "Шантажа" и "Пережить падение черного ястреба". Среди фильмов - "Поезд в 31 декабря", "Медовый месяц с моей мамой" и "Дольче Вилла", передает УНН.

Netflix опубликовал, какие среди украинцев на этой неделе самые популярные сериалы:

1. "Кассандра"

Семья переезжает в старинный умный дом и обнаруживает, что он находится под контролем виртуального помощника, который не остановится ни перед чем, чтобы удержать их там.

2. "Шантаж": 2 сезон

Новое дело о "серой почте" отправляет Оуэна в Сеул, где шпион угрожает раскрыть секреты США, если ЦРУ не поможет ему в опасной личной миссии.

3. "Пережить падение черного ястреба"

Сериал рассказывает захватывающую реальную историю ужаса и героизма, стоящих за событиями, которые вдохновили Ридли Скотта на создание блокбастера Black Hawk Down. Этот документальный фильм сочетает необработанный, захватывающий рассказ с интервью от первого лица с обеих сторон битвы за Могадишо в Сомали.

4. "Ночной агент": Сезон 2

Охота на агента ЦРУ, которого обвиняют в утечке секретов, ставит Питера и Роуз под прицел безжалостного агента разведки и смертельно опасного военного преступника.

5. "Шантаж": Сезон 1

Начинающий юрист ЦРУ сломя голову попадает в опасный мир международного шпионажа, когда бывший активист угрожает раскрыть секреты агентства.

6. "Игра в кальмара": Сезон 2

Готовы спасать свою жизнь? Игрок 456 возвращается для еще более головокружительных детских игр, сталкиваясь с новыми смертоносными испытаниями - но вооруженный скрытой целью.

7. "Собачье утешение"

Пока хозяев нет дома, милый любознательный щенок и его друзья-собаки обожают играть с любимыми игрушками!

8. "Убийство в Оре"

Стокгольмский детектив под следствием отправляется на горнолыжный курорт, чтобы отдохнуть, но исчезновение молодой девушки заставляет ее вернуться к работе.

9. "Первобытная Америка"

Только одна цель имеет значение: выживание. Тейлор Китч и Бетти Гилпин играют главные роли в захватывающем новом мини-сериале режиссера Питера Берга "Первобытная Америка".

Мать и сын, спасающиеся от своего прошлого, создают новую семью, сталкиваясь с суровой природой свободы и жестокости американского Запада.

10. "Ночной агент"

Отслеживая линию экстренной помощи, бдительный агент ФБР отвечает на звонок, который погружает его в смертельный заговор с участием крота в Белом доме.

Топ-10 самых популярных фильмов среди украинцев:

1. "Поезд в 31 декабря"

Поезд в 31 декабря должен был стать обычным, тихим рейсом, по крайней мере так считал проводник Николай Иванович. Однако у судьбы на это были другие планы.

В этот особый день из Киева во Львов отправились полностью противоположные друг другу пассажиры, которые заняли места в одном и том же вагоне. Вместо желанного спокойствия проводник пытается разрядить напряжение, но даже персонал вагона-ресторана добавляет перца и хаоса. Кажется, поезд почувствовал это напряжение, и застрял в безлюдном поле.

2. "Медовый месяц с моей мамой"

Когда его невеста бросает его у алтаря ради своего бывшего, у молодого человека не остается другого выхода, кроме как отправиться с матерью в романтическое свадебное путешествие.

3. "Дольче вилла"

Успешный бизнесмен (Скотт Фоли) едет в Италию, чтобы помешать своей мечтательной дочери (Майя Рефикко) восстановить разрушающуюся виллу. Однако Италия имеет на него другие планы, поскольку она выполняет свое легендарное обещание красоты, магии и романтики.

4. "Типа беременная"

Лейни завидует беременной подруге и надевает фальшивый живот... после чего случайно встречает мужчину своей мечты.

5. "Миссия Невозможна: Расплата"

Поскольку время идет, а враги на каждом шагу, Итан Хант и его команда мчатся, чтобы не дать мошенническому искусственному интеллекту захватить мир.

6. "Смерть перед свадьбой"

Когда Майя приводит своего жениха домой, ее традиционным родителям приходится преодолевать свои культурные предубеждения на фоне кризиса на молочной ферме. Сможет ли любовь найти выход?

7. "Снова в действии"

Эмили (Камерон Диаз) и Мэт (Джейми Фокс) давно оставили позади жизнь агентов ЦРУ, но вынуждены вернуться в мир шпионажа, когда их прикрытие срывается.

8. "Шрек"

Выполняя миссию по спасению принцессы от огнедышащего дракона, грубый огр Шрек объединяется с умным ослом.

9. "Ведьмак: Сирены из глубин"

Когда на людей-моряков нападают таинственные существа из глубин, только один человек может остановить войну между сушей и морем: ведьмак Геральт из Ривии.

10. "Любовь навеки"

Пара из Стокгольма планирует пожениться на прекрасном острове Готланд, где семейные традиции превращают их самый важный день в катастрофу.

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