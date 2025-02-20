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Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Киев  •  УНН

 • 42467 просмотра

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Спустя 17 лет после выхода «Хэнкока» Уилл Смит намекнул на возможное продолжение фильма. По его словам, Зендею рассматривают на роль в сиквеле супергеройского блокбастера.

Спустя 17 лет после выхода "Хэнкока" актер Уилл Смит намекнул на возможное продолжение супергеройского фильма. Об этом пишет Variety, передает УНН.

Детали

"Есть очень крутая, очень крутая идея для "Хэнкок 2"", - сказал Смит во время трансляции на Twitch.

Смит отметил, что команда еще не обсуждала этот проект, но он может поделиться одним небольшим фрагментом - Зендею рассматривают на роль в "Хэнкок 2".

"Хэнкок" вышел в 2008 году, и Уилл Смит сыграл в нем амнезийного супергероя-алкоголика, который вынужден бороться с последствиями своей деятельности во время спасения людей в Лос-Анджелесе.

После того, как он спасает жизнь супругов (в исполнении Джейсона Бейтмана и Шарлиз Терон), они помогают ему улучшить имидж и вспомнить свое прошлое.

Фильм Sony снял режиссер Питер Берг. Сценарий написали Вай Винсент Нго и создатель "Во все тяжкие" Винс Гиллиган.

При бюджете в 150 миллионов долларов "Хэнкок" собрал более 600 миллионов в мировом прокате.

В Sony не комментируют планы относительно продолжения.

Это не первый раз, когда появляются слухи о сиквеле "Хэнкока". Еще в 2009 году Берг сказал MTV News, что "все вернутся для продолжения". В 2020 году Терон в интервью ComicBook отметила, что переговоры затихли со времен выхода фильма, но призналась, что согласилась бы "без раздумий", если бы была такая возможность.

Недавно Смит получил "Оскар" за роль в "Короле Ричарде" - на той самой церемонии, где он ударил Криса Рока, а Зендея получила две премии "Эмми" за роль Ру в сериале HBO "Эйфория". Производство третьего сезона стартовало в начале этого года.

Напомним

Фильм "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бёма, в котором украинский актер Александр Рудинский исполнил главную роль, победил в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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