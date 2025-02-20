Вілл Сміт натякнув на "Хенкок 2" із Зендеєю

Через 17 років після виходу "Хенкока" актор Вілл Сміт натякнув на можливе продовження супергеройського фільму. Про це пише Variety, передає УНН.

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"Є дуже крута, дуже крута ідея для "Хенкок 2"", - сказав Сміт під час трансляції на Twitch.

Сміт зазначив, що команда ще не обговорювала цей проєкт, але він може поділитися одним невеликим фрагментом - Зендею розглядають на роль у "Хенкок 2".

"Хенкок" вийшов у 2008 році, і Вілл Сміт зіграв у ньому амнезійного супергероя-алкоголіка, який змушений боротися з наслідками своєї діяльності під час порятунку людей у Лос-Анджелесі.

Після того, як він рятує життя подружжя (у виконанні Джейсона Бейтмана та Шарліз Терон), вони допомагають йому покращити імідж і згадати своє минуле.

Фільм Sony зняв режисер Пітер Берг. Сценарій написали Вай Вінсент Нґо та творець "Пуститися берега" Вінс Ґілліґан.

При бюджеті в 150 мільйонів доларів "Хенкок" зібрав понад 600 мільйонів у світовому прокаті.

У Sony не коментують плани щодо продовження.

Це не перший раз, коли з’являються чутки про сиквел "Хенкока". Ще у 2009 році Берг сказав MTV News, що "всі повернуться для продовження". У 2020 році Терон в інтерв’ю ComicBook зазначила, що переговори затихли з часів виходу фільму, але зізналася, що погодилася б "без роздумів", якби була така можливість.

Нещодавно Сміт отримав "Оскар" за роль у "Королі Річарді" - на тій самій церемонії, де він ударив Кріса Рока, а Зендея здобула дві премії "Еммі" за роль Ру в серіалі HBO "Ейфорія". Виробництво третього сезону стартувало на початку цього року.

Нагадаємо

Фільм "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома, у якому український актор Олександр Рудинський виконав головну роль, переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".