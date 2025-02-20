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Вілл Сміт натякнув на "Хенкок 2" із Зендеєю

Вілл Сміт натякнув на "Хенкок 2" із Зендеєю

Київ • УНН

 • 134039 перегляди

Через 17 років після виходу "Хенкока" Вілл Сміт натякнув на можливе продовження фільму. За його словами, Зендею розглядають на роль у сиквелі супергеройського блокбастера.

Через 17 років після виходу "Хенкока" актор Вілл Сміт натякнув на можливе продовження супергеройського фільму. Про це пише Variety, передає УНН.

Деталі

"Є дуже крута, дуже крута ідея для "Хенкок 2"", - сказав Сміт під час трансляції на Twitch.

Сміт зазначив, що команда ще не обговорювала цей проєкт, але він може поділитися одним невеликим фрагментом - Зендею розглядають на роль у "Хенкок 2".

"Хенкок" вийшов у 2008 році, і Вілл Сміт зіграв у ньому амнезійного супергероя-алкоголіка, який змушений боротися з наслідками своєї діяльності під час порятунку людей у Лос-Анджелесі.

Після того, як він рятує життя подружжя (у виконанні Джейсона Бейтмана та Шарліз Терон), вони допомагають йому покращити імідж і згадати своє минуле.

Фільм Sony зняв режисер Пітер Берг. Сценарій написали Вай Вінсент Нґо та творець "Пуститися берега" Вінс Ґілліґан.

При бюджеті в 150 мільйонів доларів "Хенкок" зібрав понад 600 мільйонів у світовому прокаті.

У Sony не коментують плани щодо продовження.

Це не перший раз, коли з’являються чутки про сиквел "Хенкока". Ще у 2009 році Берг сказав MTV News, що "всі повернуться для продовження". У 2020 році Терон в інтерв’ю ComicBook зазначила, що переговори затихли з часів виходу фільму, але зізналася, що погодилася б "без роздумів", якби була така можливість.

Нещодавно Сміт отримав "Оскар" за роль у "Королі Річарді" - на тій самій церемонії, де він ударив Кріса Рока, а Зендея здобула дві премії "Еммі" за роль Ру в серіалі HBO "Ейфорія". Виробництво третього сезону стартувало на початку цього року.

Нагадаємо

Фільм "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома, у якому український актор Олександр Рудинський виконав головну роль, переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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