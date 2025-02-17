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15 березня, 13:08 • 136464 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116100 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107274 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Фільм з Олександром Рудинським здобув BAFTA: актор присвятив нагороду загиблому другу

Київ • УНН

 • 26696 перегляди

Фільм "Камінь, ножиці, папір" з Олександром Рудинським переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Актор присвятив нагороду BAFTA своєму другу Євгену Світличному, який загинув на фронті.

Фільм "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома, в якому український актор Олександр Рудинський виконав головну роль, переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Актор присвятив нагороду своєму загиблому другу, який захищав Україну, пише УНН з посиланням на Instagram актора.

Деталі 

На церемонії 28-річний актор виступив із емоційною промовою, присвятивши нагороду своєму другу Євгену Світличному, який загинув на фронті, захищаючи Україну. Відео з виступом під час нагородження актор опублікував у себе в Instagram.

Я присвячую цю нагороду своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за 5 днів до початку зйомок, а також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Дуже дякую BAFTA. Слава Україні,

- заявив актор.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у інтервʼю з Сергієм Лиховидою,  Олександр Рудинський поділився враженнями від роботи над голлівудським серіалом-трилером "Агентство" (The Agency), який знімали режисери Джо Райт і Ніл Берґер. Він розповів про процес створення стрічки та відповів на питання, чи були на знімальному майданчику російські актори.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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