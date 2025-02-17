Фильм с Александром Рудинским получил BAFTA: актер посвятил награду погибшему другу
Киев • УНН
Фильм «Камень, ножницы, бумага» с Александром Рудинским победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду BAFTA своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте.
Фильм «Камень, ножницы, бумага» режиссера Франца Бёма, в котором украинский актер Александр Рудинский исполнил главную роль, победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду своему погибшему другу, который защищал Украину, пишет УНН со ссылкой на Instagram актера.
Детали
На церемонии 28-летний актер выступил с эмоциональной речью, посвятив награду своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте, защищая Украину. Видео с выступлением во время награждения актер опубликовал у себя в Instagram.
Я посвящаю эту награду своему другу Жене Светличному, который погиб на войне за 5 дней до начала съемок, а также всем, кто защищает и делает мою страну независимой. Большое спасибо BAFTA. Слава Украине,
Напомним
Ранее УНН писал, что в интервью с Сергеем Лиховидой, Александр Рудинский поделился впечатлениями от работы над голливудским сериалом-триллером «Агентство» (The Agency), который снимали режиссеры Джо Райт и Нил Бергер. Он рассказал о процессе создания ленты и ответил на вопрос, были ли на съемочной площадке российские актеры.