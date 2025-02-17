Фильм с Александром Рудинским получил BAFTA: актер посвятил награду погибшему другу

Фильм «Камень, ножницы, бумага» режиссера Франца Бёма, в котором украинский актер Александр Рудинский исполнил главную роль, победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду своему погибшему другу, который защищал Украину, пишет УНН со ссылкой на Instagram актера.

Детали

На церемонии 28-летний актер выступил с эмоциональной речью, посвятив награду своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте, защищая Украину. Видео с выступлением во время награждения актер опубликовал у себя в Instagram.

Я посвящаю эту награду своему другу Жене Светличному, который погиб на войне за 5 дней до начала съемок, а также всем, кто защищает и делает мою страну независимой. Большое спасибо BAFTA. Слава Украине,