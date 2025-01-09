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Від кастингу до зйомок з Джо Райтом: як Олександр Рудинський отримав роль у “Агентстві”

Від кастингу до зйомок з Джо Райтом: як Олександр Рудинський отримав роль у “Агентстві”

Київ • УНН

 • 27188 перегляди

Олександр Рудинський отримав роль українського військового у міжнародному серіалі "Агентство". Актор поділився досвідом роботи з режисером Джо Райтом та розповів про відсутність російських акторів на знімальному майданчику.

Відомий український актор Олександр Рудинський поділився досвідом зйомок у серіалі-трилері "Агентство" (The Agency) від голлівудських режисерів Джо Райта і Ніла Берґера, а також, чи були російські актори на знімальному майданчику.

 Про це він розповів у інтервʼю з Сергієм Лиховидою на YouTube-каналі "Розмова", передає УНН.

Деталі

 Актор розповів, що для того, аби потрапити на зйомки міжнародних проєктів, йому допомагає його агентура з Німеччини. Власне, так сталося і цього разу. Процес кастингу розпочався з онлайн-конференції із Джо Райтом — режисером перших епізодів, відомим за фільмом "Темні часи".

Актор також спілкувався з кастинг-директоркою, яка працювала над другою частиною фільму "Дюна" Йоргоса Лантімоса. Після двох дублів сцену записали українською мовою, що стало важливим моментом для актора.Десь півтора місяця Рудинський чекав на результати кастингу.

 Олександр Рудинський пробувався на роль українського військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України. За його словами, проби на цю роль проходили іноземні актори, які проживають як в Києві, так і ті, що з Європи.

Над 10 епізодами серіалу працювали 5 режисерів - Джо Райт, Ґрант Геслов, Філіп Мертін, Зетна Фуентес і Ніл Бергер. Для Олександра Рудинського серіал "Агентство" — найбільший закордонний проєкт, в якому він знімався.

Я в чотирьох епізодах з'являюся. Джо Райт - це перший режисер, який був. Він розглядав усі ідеї, які ти йому пропонував. Він навіть придумав сцену, якої не було в сценарії, бо я там зробив жест Ukraine forever free. І там є кадр, який теж розлетівся, де я вибиваю скло і кричу: "Слава Україні, с*ки", коли ми проїжджаємо блокпост російський. Піротехніки мали зарядити вибухівку на заднє скло. І воно вибухнуло, але не до кінця розбилося. Я в цьому дублі почав розбивати його автоматом, це придало якогось напруження. Це вже був п'ятий чи шостий дубль, і в цей момент воно не вибухнуло до кінця, я почав вибивати, через це народилася оце "Слава Україні, с*ки". Я хвилювався, чи не буде він перезнімати. Він це взяв у монтаж і це дуже приємно. Я дуже переживав, чи будуть вони вставляти такі речі, як "Слава Україні". Хоча в сценаріі 10-ї серії, в фіналі, в вирішальній серії, в мене в сценарії було прописано репліка мого героя "Слава Україні

- поділився Рудинський.

Актор також додав, що участь у серіалі стала не лише його найбільшим міжнародним проєктом, а й кроком до популяризації українських акторів у світовому кінематографі. Він підкреслив важливість культурної репрезентації України та підтримки акторів, які можуть стати частиною великих кінопроєктів без участі російських колег.

Крім того, актор має позицію: не брати участь у зйомках з акторами країни-агресорки. Тож він висловився  щодо присутності російського актора в серіалі "Агентство". За його словами, він лише один раз бачив російського актора на репетиції, але не мав спільних сцен чи взаємодії з ним на знімальному майданчику.

Я його бачив один раз на репетиції. Він росіянин, але багато років живе в Лондоні. Ми обговорювали це питання з режисером. Я задавав це питання, чи будуть брати участь росіяни. Вони казали, що ні, не будуть. Насправді так і сталося. Всіх росіян і білорусів, бо там є лінійний персонаж білорус, грають не росіяни. Білоруса грає поляк. Також, грають актори з країн Балтії. Грузин грає росіянина

- пояснив Рудинський.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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