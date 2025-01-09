Від кастингу до зйомок з Джо Райтом: як Олександр Рудинський отримав роль у “Агентстві”

Відомий український актор Олександр Рудинський поділився досвідом зйомок у серіалі-трилері "Агентство" (The Agency) від голлівудських режисерів Джо Райта і Ніла Берґера, а також, чи були російські актори на знімальному майданчику.

Про це він розповів у інтервʼю з Сергієм Лиховидою на YouTube-каналі "Розмова", передає УНН.

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Актор розповів, що для того, аби потрапити на зйомки міжнародних проєктів, йому допомагає його агентура з Німеччини. Власне, так сталося і цього разу. Процес кастингу розпочався з онлайн-конференції із Джо Райтом — режисером перших епізодів, відомим за фільмом "Темні часи".

Актор також спілкувався з кастинг-директоркою, яка працювала над другою частиною фільму "Дюна" Йоргоса Лантімоса. Після двох дублів сцену записали українською мовою, що стало важливим моментом для актора.Десь півтора місяця Рудинський чекав на результати кастингу.

Олександр Рудинський пробувався на роль українського військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України. За його словами, проби на цю роль проходили іноземні актори, які проживають як в Києві, так і ті, що з Європи.

Над 10 епізодами серіалу працювали 5 режисерів - Джо Райт, Ґрант Геслов, Філіп Мертін, Зетна Фуентес і Ніл Бергер. Для Олександра Рудинського серіал "Агентство" — найбільший закордонний проєкт, в якому він знімався.

Я в чотирьох епізодах з'являюся. Джо Райт - це перший режисер, який був. Він розглядав усі ідеї, які ти йому пропонував. Він навіть придумав сцену, якої не було в сценарії, бо я там зробив жест Ukraine forever free. І там є кадр, який теж розлетівся, де я вибиваю скло і кричу: "Слава Україні, с*ки", коли ми проїжджаємо блокпост російський. Піротехніки мали зарядити вибухівку на заднє скло. І воно вибухнуло, але не до кінця розбилося. Я в цьому дублі почав розбивати його автоматом, це придало якогось напруження. Це вже був п'ятий чи шостий дубль, і в цей момент воно не вибухнуло до кінця, я почав вибивати, через це народилася оце "Слава Україні, с*ки". Я хвилювався, чи не буде він перезнімати. Він це взяв у монтаж і це дуже приємно. Я дуже переживав, чи будуть вони вставляти такі речі, як "Слава Україні". Хоча в сценаріі 10-ї серії, в фіналі, в вирішальній серії, в мене в сценарії було прописано репліка мого героя "Слава Україні