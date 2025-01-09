От кастинга до съемок с Джо Райтом: как Александр Рудинский получил роль в «Агентстве»

Известный украинский актер Александр Рудинский поделился опытом съемок в сериале-триллере «Агентство» (The Agency) от голливудских режиссеров Джо Райта и Нила Бергера, а также, были ли российские актеры на съемочной площадке.

Об этом он рассказал в интервью с Сергеем Лиховидой на YouTube-канале «Разговор», передает УНН.

Детали

Актер рассказал, что для того, чтобы попасть на съемки международных проектов, ему помогает его агентура из Германии. Собственно, так произошло и на этот раз. Процесс кастинга начался с онлайн-конференции с Джо Райтом - режиссером первых эпизодов, известным по фильму «Темные времена».

Актер также общался с кастинг-директором, которая работала над второй частью фильма «Дюна» Йоргоса Лантимоса. После двух дублей сцену записали на украинском языке, что стало важным моментом для актера. Где-то полтора месяца Рудинский ждал результатов кастинга.

Александр Рудинский пробовался на роль украинского военного Александра Бутенко, который выполняет задачи под прикрытием на подконтрольных и временно оккупированных территориях Украины. По его словам, пробы на эту роль проходили иностранные актеры, проживающие как в Киеве, так и те, что из Европы.

Над 10 эпизодами сериала работали 5 режиссеров - Джо Райт, Грант Геслов, Филип Мертин, Зетна Фуэнтес и Нил Бергер. Для Александра Рудинского сериал «Агентство» - самый большой зарубежный проект, в котором он снимался.

Я в четырех эпизодах появляюсь. Джо Райт - это первый режиссер, который был. Он рассматривал все идеи, которые ты ему предлагал. Он даже придумал сцену, которой не было в сценарии, потому что я там сделал жест Ukraine forever free. И там есть кадр, который тоже разлетелся, где я выбиваю стекло и кричу: «Слава Украине, с*ки», когда мы проезжаем блокпост российский. Пиротехники должны были зарядить взрывчатку на заднее стекло. И оно взорвалось, но не до конца разбилось. Я в этом дубле начал разбивать его автоматом, это придало какого-то напряжения. Это уже был пятый или шестой дубль, и в этот момент оно не взорвалось до конца, я начал выбивать, из-за этого родилась эта «Слава Украине, с*ки». Я волновался, не будет ли он переснимать. Он это взял в монтаж и это очень приятно. Я очень переживал, будут ли они вставлять такие вещи, как «Слава Украине». Хотя в сценарии 10-й серии, в финале, в решающей серии, у меня в сценарии было прописано реплика моего героя «Слава Украине - поделился Рудинский.

Актер также добавил, что участие в сериале стало не только его крупнейшим международным проектом, но и шагом к популяризации украинских актеров в мировом кинематографе. Он подчеркнул важность культурной репрезентации Украины и поддержки актеров, которые могут стать частью крупных кинопроектов без участия российских коллег.

Кроме того, актер имеет позицию: не участвовать в съемках с актерами страны-агрессора. Поэтому он высказался относительно присутствия российского актера в сериале «Агентство». По его словам, он только один раз видел российского актера на репетиции, но не имел общих сцен или взаимодействия с ним на съемочной площадке.

Я его видел один раз на репетиции. Он русский, но много лет живет в Лондоне. Мы обсуждали этот вопрос с режиссером. Я задавал этот вопрос, будут ли участвовать русские. Они говорили, что нет, не будут. На самом деле так и произошло. Всех русских и белорусов, потому что там есть линейный персонаж белорус, играют не русские. Белоруса играет поляк. Также, играют актеры из стран Балтии. Грузин играет русского - объяснил Рудинский.

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