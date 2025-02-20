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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121453 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182087 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146543 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138227 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117045 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107778 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Netflix розкрив ТОП-10 найпопулярніших серіалів та фільмів серед українців

Netflix розкрив ТОП-10 найпопулярніших серіалів та фільмів серед українців

Київ • УНН

 • 115536 перегляди

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів серед українських глядачів. У топ-3 серіалів увійшли "Кассандра", "Шантаж" та "Пережити падіння чорного яструба", а серед фільмів лідирують "Потяг у 31 грудня" та "Медовий місяць із моєю мамою".

До ТОП-10 найпопулярніших серіалів на Netflix серед українських глядачів увійшли "Кассандра", другий сезон "Шантажу" та "Пережити падіння чорного яструба". Серед фільмів - "Потяг у 31 грудня", "Медовий місяць зі моєю мамою" та "Дольче Вілла", передає УНН.

Netflix опублікував, які серед українців цього тижня найпопулярніші серіали:

1."Кассандра"

Сім’я переїжджає у старовинний розумний будинок і виявляє, що він знаходиться під контролем віртуального помічника, який не зупиниться ні перед чим, щоб утримати їх там.

2. "Шантаж": 2 сезон

Нова справа про "сіру пошту" відправляє Оуена до Сеула, де шпигун погрожує розкрити секрети США, якщо ЦРУ не допоможе йому у небезпечній особистій місії.

3. "Пережити падіння чорного яструба"

Серіал розповідає захоплюючу реальну історію жаху та героїзму, що стоять за подіями, які надихнули Рідлі Скотта на створення блокбастера Black Hawk Down. Цей документальний фільм поєднує необроблену, захоплюючу розповідь з інтерв'ю від першої особи з обох боків битви за Могадішо в Сомалі.

4. "Нічний агент": Сезон 2

Полювання на агента ЦРУ, якого звинувачують у витоку секретів, ставить Пітера і Роуз під приціл безжального агента розвідки та смертельно небезпечного військового злочинця.

5. "Шантаж": Сезон 1

Юрист-початківець ЦРУ стрімголов потрапляє в небезпечний світ міжнародного шпигунства, коли колишній активіст погрожує розкрити секрети агентства.

6. "Гра в кальмара": Сезон 2

Готові рятувати своє життя? Гравець 456 повертається для ще більш запаморочливих дитячих ігор, стикаючись із новими смертоносними випробуваннями — але озброєний прихованою метою.

7. "Собача втіха"

Поки господарів немає вдома, миле допитливе цуценя і його друзі-собаки обожнюють гратися з улюбленими іграшками!

8. "Убивство в Оре"

Стокгольмський детектив під слідством вирушає на гірськолижний курорт, щоб відпочити, але зникнення молодої дівчини змушує її повернутися до роботи.

9. "Первісна Америка"

Тільки одна мета має значення: виживання. Тейлор Кітч і Бетті Ґілпін грають головні ролі в захопливому новому мінісеріалі режисера Пітера Берґа "Первісна Америка".

Мати і син, які рятуються від свого минулого, створюють нову сім'ю, стикаючись із суворою природою свободи та жорстокості американського Заходу.

10. "Нічний агент"

Відстежуючи лінію екстреної допомоги, пильний агент ФБР відповідає на дзвінок, який занурює його в смертельну змову за участю крота в Білому домі.

Топ-10 найпопулярніших фільми серед українців:

1."Потяг у 31 грудня"

Потяг у 31 грудня мав стати звичайним, тихим рейсом, принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани.

Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, і застряг в безлюдному полі.

2. "Медовий місяць із моєю мамою"

Коли його наречена кидає його біля вівтаря заради свого колишнього, у молодого чоловіка не залишається іншого виходу, окрім як вирушити з матір’ю в романтичну весільну подорож.

3. "Дольче вілла"

Успішний бізнесмен (Скотт Фолі) їде до Італії, щоб перешкодити своїй мрійливій дочці (Майя Рефікко) відновити віллу, що руйнується. Однак Італія має на нього інші плани, оскільки вона виконує свою легендарну обіцянку краси, магії та романтики.

4. "Типу вагітна"

Лейні заздрить вагітній подрузі й надягає фальшивий живіт… після чого випадково зустрічає чоловіка своєї мрії.

5."Місія Неможлива: Розплата"

Оскільки час спливає, а вороги на кожному кроці, Ітан Хант і його команда мчаться, щоб не дати шахрайському штучному інтелекту захопити світ.

6. "Смерть перед весіллям"

Коли Майя приводить свого нареченого додому, її традиційним батькам доводиться долати свої культурні упередження на тлі кризи на молочній фермі. Чи зможе кохання знайти вихід?

7. "Знову в дії"

Емілі (Камерон Діаз) і Мет (Джеймі Фокс) давно залишили позаду життя агентів ЦРУ, але змушені повернутися у світ шпигунства, коли їхнє прикриття зривається.

8. "Шрек"

Виконуючи місію з порятунку принцеси від вогнедишного дракона, грубий огр Шрек об’єднується з розумним ослом.

9. "Відьмак: Сирени з глибин"

Коли на людей-моряків нападають таємничі істоти з глибин, лише одна людина може зупинити війну між сушею та морем: відьмак Ґеральт із Рівії.

10. "Кохання навіки"

Пара зі Стокгольма планує одружитися на прекрасному острові Готланд, де сімейні традиції перетворюють їхній найважливіший день на катастрофу.

Вілл Сміт натякнув на "Хенкок 2" із Зендеєю20.02.25, 10:19 • 134039 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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