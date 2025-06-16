Китай випробував імплант для управління комп’ютером силою думки - дослідження

Перші клінічні випробування інвазивного імпланта, який зчитує сигнали мозку для керування електронікою, провели у Китаї. Пацієнт з паралічем зміг грати в комп’ютерні ігри, керуючи лише силою думки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними видання, у березні китайські вчені вперше протестували інтерфейс "мозок-комп’ютер" (BCI) на людині з тетраплегією (форма паралічу, за якої у людини частково або повністю втрачається рухливість усіх чотирьох кінцівок: рук і ніг, – ред). Через кілька тижнів після імплантації пристрою пацієнт почав керувати комп’ютером і грав у гоночні симулятори та шахи лише думками.

BCI дозволяє людям з паралічем частково відновлювати втрачені функції – зазначили у Шанхайському центрі передового досвіду в галузі науки про мозок та інтелекту.

Імплантат, який застосували у Китаї, став найменшим у світі: його діаметр становить 26 міліметрів, а товщина – менш як 6 міліметрів. Він більш ніж у 100 разів гнучкіший за аналог Neuralink, компанії Ілона Маска.

Додатково

Наступним етапом у дослідженнях стане можливість керування роботизованою рукою – пацієнт повинен навчитися брати предмети, наприклад чашку, лише завдяки мозковим сигналам.

Проєкт реалізується у співпраці з лікарнею Хуашань при Університеті Фуданя.

Довідка

Інтерфейс мозок-комп’ютер (BCI) – це технологія, яка забезпечує зв’язок між мозком людини та зовнішніми пристроями. Вона застосовується для допомоги людям з інвалідністю, зокрема після травм або хвороб, що спричинили параліч.

Нагадаємо

У США аналогічні випробування проводить компанія Neuralink. У січні 2024 року її пацієнт також зміг керувати комп’ютером силою думки. Як очікується, китайська система BCI може отримати офіційне схвалення й вийти на ринок до 2028 року.

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