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Китай испытал имплант для управления компьютером силой мысли - исследование

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В Китае провели первые испытания BCI импланта на человеке с параличом. Он смог играть в игры, управляя компьютером силой мысли, а китайский имплант в 100 раз гибче, чем Neuralink.

Китай испытал имплант для управления компьютером силой мысли - исследование

Первые клинические испытания инвазивного импланта, считывающего сигналы мозга для управления электроникой, провели в Китае. Пациент с параличом смог играть в компьютерные игры, управляя лишь силой мысли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным издания, в марте китайские ученые впервые протестировали интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) на человеке с тетраплегией (форма паралича, при которой у человека частично или полностью теряется подвижность всех четырех конечностей: рук и ног, – ред). Через несколько недель после имплантации устройства пациент начал управлять компьютером и играл в гоночные симуляторы и шахматы только мыслями.

BCI позволяет людям с параличом частично восстанавливать утраченные функции – отметили в Шанхайском центре передового опыта в области науки о мозге и интеллекте.

Имплантат, который применили в Китае, стал самым маленьким в мире: его диаметр составляет 26 миллиметров, а толщина – менее 6 миллиметров. Он более чем в 100 раз гибче аналога Neuralink, компании Илона Маска.

Дополнительно

Следующим этапом в исследованиях станет возможность управления роботизированной рукой – пациент должен научиться брать предметы, например чашку, только благодаря мозговым сигналам.

Проект реализуется в сотрудничестве с больницей Хуашань при Университете Фуданя.

Справка

Интерфейс мозг-компьютер (BCI) – это технология, обеспечивающая связь между мозгом человека и внешними устройствами. Она применяется для помощи людям с инвалидностью, в частности после травм или болезней, вызвавших паралич.

Напомним

В США аналогичные испытания проводит компания Neuralink. В январе 2024 года ее пациент также смог управлять компьютером силой мысли. Как ожидается, китайская система BCI может получить официальное одобрение и выйти на рынок до 2028 года.

В Великобритании подростку вживили мозговой имплант для контроля эпилептических приступов25.06.24, 04:53 • 24555 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоЗдоровьеНовости МираТехнологии
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Bloomberg L.P.
Элон Маск
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