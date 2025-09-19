$41.250.05
ukenru
18:48 • 3692 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 9698 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 12361 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 15284 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 27264 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 21344 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 28022 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 36862 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 40639 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 57258 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Дозволить перекладати думки на текст за допомогою мозкових імплантатів: компанія Маска в жовтні планує почати клінічні випробування - ЗМІ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Компанія Neuralink Ілона Маска у жовтні планує розпочати клінічні випробування технології, що дозволяє перекладати думки в текст за допомогою мозкових імплантів. Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США надало дозвіл на проведення цих випробувань.

Дозволить перекладати думки на текст за допомогою мозкових імплантатів: компанія Маска в жовтні планує почати клінічні випробування - ЗМІ

Компанія Ілона Маска Neuralink у жовтні планує розпочати клінічні випробування технології, що дозволяє перекладати думки в текст за допомогою мозкових імплантів. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Компанія Neuralink Ілона Маска, яка займається розробкою імплантів для мозку, планує розпочати клінічні випробування в США в жовтні, метою яких є використання її пристрою для перекладу думок у текст, що потенційно відкриває нові можливості спілкування для людей з вадами мовлення 

- пише видання.

Зазначається, що компанія сподівається вживити свій пристрій у здорову людину до 2030 року, оскільки "Neuralink рухається до кінцевої мети створення споживчих технологій".

"Це буде масштабним розширенням порівняно з поточною діяльністю компаній, що займаються імплантацією мозку, які тестують пристрої лише на людях із важкими захворюваннями, що роблять ризиковану операцію на мозку вигідною", - зазначає видання.

Згідно з презентацією, Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США надало Neuralink дозвіл на проведення випробувань на предмет використання дослідницького пристрою, що дозволяє компанії розпочати тестування несхваленого пристрою. Наразі компанія проводить п'ять інших клінічних випробувань імплантатів, що керують електронними пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані маніпулятори.

Нагадаємо

В травні стартап Ілона Маска з розробки мозкових імплантатів Neuralink залучив $600 млн під час нового раунду фінансування.

Антоніна Туманова

Здоров'яНовини СвітуТехнології
Neuralink
Bloomberg
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки