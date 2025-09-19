Дозволить перекладати думки на текст за допомогою мозкових імплантатів: компанія Маска в жовтні планує почати клінічні випробування - ЗМІ
Київ • УНН
Компанія Ілона Маска Neuralink у жовтні планує розпочати клінічні випробування технології, що дозволяє перекладати думки в текст за допомогою мозкових імплантів. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Компанія Neuralink Ілона Маска, яка займається розробкою імплантів для мозку, планує розпочати клінічні випробування в США в жовтні, метою яких є використання її пристрою для перекладу думок у текст, що потенційно відкриває нові можливості спілкування для людей з вадами мовлення
Зазначається, що компанія сподівається вживити свій пристрій у здорову людину до 2030 року, оскільки "Neuralink рухається до кінцевої мети створення споживчих технологій".
"Це буде масштабним розширенням порівняно з поточною діяльністю компаній, що займаються імплантацією мозку, які тестують пристрої лише на людях із важкими захворюваннями, що роблять ризиковану операцію на мозку вигідною", - зазначає видання.
Згідно з презентацією, Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США надало Neuralink дозвіл на проведення випробувань на предмет використання дослідницького пристрою, що дозволяє компанії розпочати тестування несхваленого пристрою. Наразі компанія проводить п'ять інших клінічних випробувань імплантатів, що керують електронними пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані маніпулятори.
В травні стартап Ілона Маска з розробки мозкових імплантатів Neuralink залучив $600 млн під час нового раунду фінансування.