Позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантатов: компания Маска в октябре планирует начать клинические испытания - СМИ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 6304 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 12502 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 14099 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 17726 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 29862 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22198 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 29459 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37297 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 41778 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 58484 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16479 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 11660 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведкаPhoto19 сентября, 14:15 • 6834 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 18812 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 7252 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 18875 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 29862 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 29459 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 58484 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 64506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 17727 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 18878 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 11707 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16523 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19160 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантатов: компания Маска в октябре планирует начать клинические испытания - СМИ

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Компания Neuralink Илона Маска в октябре планирует начать клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило разрешение на проведение этих испытаний.

Позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантатов: компания Маска в октябре планирует начать клинические испытания - СМИ

Компания Илона Маска Neuralink в октябре планирует начать клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся разработкой имплантов для мозга, планирует начать клинические испытания в США в октябре, целью которых является использование ее устройства для перевода мыслей в текст, что потенциально открывает новые возможности общения для людей с нарушениями речи 

- пишет издание.

Отмечается, что компания надеется вживить свое устройство в здорового человека до 2030 года, поскольку "Neuralink движется к конечной цели создания потребительских технологий".

"Это будет масштабным расширением по сравнению с текущей деятельностью компаний, занимающихся имплантацией мозга, которые тестируют устройства только на людях с тяжелыми заболеваниями, что делает рискованную операцию на мозге выгодной", - отмечает издание.

Согласно презентации, Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний на предмет использования исследовательского устройства, что позволяет компании начать тестирование неодобренного устройства. Сейчас компания проводит пять других клинических испытаний имплантатов, управляющих электронными устройствами, такими как компьютеры или роботизированные манипуляторы.

Напомним

В мае стартап Илона Маска по разработке мозговых имплантатов Neuralink привлек $600 млн в ходе нового раунда финансирования.

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости МираТехнологии
Нейралинк
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Соединённые Штаты