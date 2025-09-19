Позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантатов: компания Маска в октябре планирует начать клинические испытания - СМИ
Киев • УНН
Компания Neuralink Илона Маска в октябре планирует начать клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило разрешение на проведение этих испытаний.
Компания Илона Маска Neuralink в октябре планирует начать клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Компания Neuralink Илона Маска, занимающаяся разработкой имплантов для мозга, планирует начать клинические испытания в США в октябре, целью которых является использование ее устройства для перевода мыслей в текст, что потенциально открывает новые возможности общения для людей с нарушениями речи
Отмечается, что компания надеется вживить свое устройство в здорового человека до 2030 года, поскольку "Neuralink движется к конечной цели создания потребительских технологий".
"Это будет масштабным расширением по сравнению с текущей деятельностью компаний, занимающихся имплантацией мозга, которые тестируют устройства только на людях с тяжелыми заболеваниями, что делает рискованную операцию на мозге выгодной", - отмечает издание.
Согласно презентации, Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний на предмет использования исследовательского устройства, что позволяет компании начать тестирование неодобренного устройства. Сейчас компания проводит пять других клинических испытаний имплантатов, управляющих электронными устройствами, такими как компьютеры или роботизированные манипуляторы.
Напомним
В мае стартап Илона Маска по разработке мозговых имплантатов Neuralink привлек $600 млн в ходе нового раунда финансирования.