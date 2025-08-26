Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної
Київ • УНН
Сергій Ребров визначив список гравців збірної України для відбору на ЧС-2026, включивши Тараса Михавка та Олега Очеретька як потенційних дебютантів. Україна зіграє проти Франції та Азербайджану у вересні.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
"До основного реєстру ввійшли 25 виконавців, до резервного - шестеро. Звертає на себе увагу запрошення одразу двох абсолютних потенційних дебютантів - захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька", - повідомили в УАФ.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).
Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія).
Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).
Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
Резервний список
Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ).
Відбір на ЧС-2026
Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.
Відбірковий турнір почався 7 вересня 2023 року і має закінчитися в березні 2026 року.
Наразі кваліфікувалися тринадцять збірних. Вакантними залишаються 35 місць. Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Україна ж у відборі грає у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
Перший тур, який пройде 5 вересня у Вроцлаві (Польща), наша збірна проведе проти Франції.
1 тур. 05.09.2025
Україна - Франція 21:45, Вроцлав
Ісландія - Азербайджан 21:45, Рейк'явік
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан - Україна 19:00, Баку.
Франція - Ісландія 21:45, Париж.
3 тур. 10.10.2025
Ісландія - Україна 21:45, Рейк'явік.
Франція - Азербайджан 21:45, Париж.
4 тур. 13.10.2025
Україна - Азербайджан 21:45, Краків.
Ісландія - Франція 21:45, Рейк'явік.
5 тур. 13.11.2025
Азербайджан - Ісландія 19:00, Баку.
Франція - Україна 21:45, Париж.
6 тур. 16.11.2025
Україна - Ісландія 19:00.
Азербайджан - Франція 19:00, Баку.
Нагадаємо
ФІФА оприлюднила формат і календар відбіркового турніру на чемпіонат світу 2026 року.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.
Також Трамп під час зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно у Білому домі, хотів забрати кубок Чемпіонату світу з футболу.