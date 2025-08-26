Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної

$41.430.15
48.470.56
ukenru
10:16 • 16619 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 5060 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 11627 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 8604 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
06:24 • 76691 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 44446 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 48274 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 163925 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 93169 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79766 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
56%
749мм
Популярнi новини
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 39459 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 40867 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 41476 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 51378 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 37569 перегляди
Публікації
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 11627 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 38051 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 76691 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 134284 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 163925 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Подоляк
Сергій Кузьміних
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 16851 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 51843 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 29263 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 134284 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 75421 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Боєприпаси
The Guardian

Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Сергій Ребров визначив список гравців збірної України для відбору на ЧС-2026, включивши Тараса Михавка та Олега Очеретька як потенційних дебютантів. Україна зіграє проти Франції та Азербайджану у вересні.

Ребров викликав Очеретька та Михавка на матчі кваліфікації до ЧС-2026: оголошено склад збірної

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Вперше до збірної викликано захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Деталі

"До основного реєстру ввійшли 25 виконавців, до резервного - шестеро. Звертає на себе увагу запрошення одразу двох абсолютних потенційних дебютантів - захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька", - повідомили в УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ).

Відбір на ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня. Вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.

Відбірковий турнір почався 7 вересня 2023 року і має закінчитися в березні 2026 року.

Наразі кваліфікувалися тринадцять збірних. Вакантними залишаються 35 місць. Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Україна ж у відборі грає у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Перший тур, який пройде 5 вересня у Вроцлаві (Польща), наша збірна проведе проти Франції.

1 тур. 05.09.2025

Україна - Франція 21:45, Вроцлав

Ісландія - Азербайджан 21:45, Рейк'явік

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан - Україна 19:00, Баку.

Франція - Ісландія 21:45, Париж.

3 тур. 10.10.2025

Ісландія - Україна 21:45, Рейк'явік.

Франція - Азербайджан 21:45, Париж.

4 тур. 13.10.2025

Україна - Азербайджан 21:45, Краків.

Ісландія - Франція 21:45, Рейк'явік.

5 тур. 13.11.2025

Азербайджан - Ісландія 19:00, Баку.

Франція - Україна 21:45, Париж.

6 тур. 16.11.2025

Україна - Ісландія 19:00.

Азербайджан - Франція 19:00, Баку.

Нагадаємо

ФІФА оприлюднила формат і календар відбіркового турніру на чемпіонат світу 2026 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.

Також Трамп під час зустрічі з президентом ФІФА Джанні Інфантіно у Білому домі, хотів забрати кубок Чемпіонату світу з футболу.

Павло Башинський

Спорт
Володимир Путін
Баку
Реал Мадрид
Футбол
Сергій Ребров
Шахтар (Донецьк)
ФК «Динамо» Київ
Ліверпуль
Neuralink
Мехіко
Віктор Циганков
Артем Довбик
Жирона (футбольний клуб)
Білий дім
Мексика
Вроцлав
Краків
Дональд Трамп
Азербайджан
Варшава
Ісландія
Нью-Йорк
Канада
Англія
Париж
Франція
Італія
Іспанія
Саудівська Аравія
Португалія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Житомир
Лондон
Харків
Польща