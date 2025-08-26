Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной
Киев • УНН
Сергей Ребров определил список игроков сборной Украины для отбора на ЧМ-2026, включив Тараса Михавко и Олега Очеретько как потенциальных дебютантов. Украина сыграет против Франции и Азербайджана в сентябре.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
"В основной реестр вошли 25 исполнителей, в резервный - шестеро. Обращает на себя внимание приглашение сразу двух абсолютных потенциальных дебютантов - защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко и хавбека донецкого "Шахтера" Олега Очеретько", - сообщили в УАФ.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).
Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).
Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список
Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев).
Отбор на ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах: Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд вместо 32.
Отборочный турнир начался 7 сентября 2023 года и должен закончиться в марте 2026 года.
Сейчас квалифицировались тринадцать сборных. Вакантными остаются 35 мест. Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.
Украина же в отборе играет в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
Первый тур, который пройдет 5 сентября во Вроцлаве (Польша), наша сборная проведет против Франции.
1 тур. 05.09.2025
Украина - Франция 21:45, Вроцлав
Исландия - Азербайджан 21:45, Рейкьявик
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан - Украина 19:00, Баку.
Франция - Исландия 21:45, Париж.
3 тур. 10.10.2025
Исландия - Украина 21:45, Рейкьявик.
Франция - Азербайджан 21:45, Париж.
4 тур. 13.10.2025
Украина - Азербайджан 21:45, Краков.
Исландия - Франция 21:45, Рейкьявик.
5 тур. 13.11.2025
Азербайджан - Исландия 19:00, Баку.
Франция - Украина 21:45, Париж.
6 тур. 16.11.2025
Украина - Исландия 19:00.
Азербайджан - Франция 19:00, Баку.
Напомним
ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.
Также Трамп во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме, хотел забрать кубок Чемпионата мира по футболу.