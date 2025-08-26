Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной

$41.430.15
48.470.56
ukenru
10:16 • 16683 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 5132 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 11688 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 8672 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
06:24 • 76753 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 44477 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 48296 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 163973 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 93181 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 79772 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
56%
749мм
Популярные новости
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 39460 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 40868 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 41476 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 51378 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 37570 просмотра
публикации
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 11688 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 38108 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 76753 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 134326 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 163973 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ханно Певкур
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 16869 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 51897 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 29277 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 134326 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 75436 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Боеприпасы
Хранитель

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Сергей Ребров определил список игроков сборной Украины для отбора на ЧМ-2026, включив Тараса Михавко и Олега Очеретько как потенциальных дебютантов. Украина сыграет против Франции и Азербайджана в сентябре.

Ребров вызвал Очеретько и Михавко на матчи квалификации к ЧМ-2026: объявлен состав сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Впервые в сборную вызваны защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

"В основной реестр вошли 25 исполнителей, в резервный - шестеро. Обращает на себя внимание приглашение сразу двух абсолютных потенциальных дебютантов - защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко и хавбека донецкого "Шахтера" Олега Очеретько", - сообщили в УАФ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев).

Отбор на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах: Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд вместо 32.

Отборочный турнир начался 7 сентября 2023 года и должен закончиться в марте 2026 года.

Сейчас квалифицировались тринадцать сборных. Вакантными остаются 35 мест. Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Украина же в отборе играет в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Первый тур, который пройдет 5 сентября во Вроцлаве (Польша), наша сборная проведет против Франции.

1 тур. 05.09.2025

Украина - Франция 21:45, Вроцлав

Исландия - Азербайджан 21:45, Рейкьявик

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан - Украина 19:00, Баку.

Франция - Исландия 21:45, Париж.

3 тур. 10.10.2025

Исландия - Украина 21:45, Рейкьявик.

Франция - Азербайджан 21:45, Париж.

4 тур. 13.10.2025

Украина - Азербайджан 21:45, Краков.

Исландия - Франция 21:45, Рейкьявик.

5 тур. 13.11.2025

Азербайджан - Исландия 19:00, Баку.

Франция - Украина 21:45, Париж.

6 тур. 16.11.2025

Украина - Исландия 19:00.

Азербайджан - Франция 19:00, Баку.

Напомним

ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.

Также Трамп во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме, хотел забрать кубок Чемпионата мира по футболу.

Павел Башинский

Спорт
Владимир Путин
Баку
Реал Мадрид
Футбол
Сергей Ребров
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
Ливерпуль
Нейралинк
Мехико
Виктор Цыганков
Артем Довбик
Жирона ФК
Белый дом
Мексика
Вроцлав
Краков
Дональд Трамп
Азербайджан
Варшава
Исландия
Нью-Йорк
Канада
Англия
Париж
Франция
Италия
Испания
Саудовская Аравия
Португалия
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Житомир
Лондон
Харьков
Польша