Трамп заявив, що може запросити путіна на ЧС-2026 у США, "залежно від того, як розвиватимуться події"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що може запросити володимира путіна на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, що пройде в США. Рішення залежить від розвитку подій та подальших відносин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події. Про це він заявив під час виступу в Овальному кабінеті 22 серпня, пише УНН.
Він (путін – ред.) може прийти, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подій в Україні, очікуючи вирішення ситуації протягом двох тижнів. Раніше високопосадовець його адміністрації припускав, що Україні доведеться прийняти мирну угоду на умовах москви.