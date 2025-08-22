Трамп заявив, що може запросити путіна на ЧС-2026 у США, "залежно від того, як розвиватимуться події"

$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 10787 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 11317 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 10355 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 11882 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 13752 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11101 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17582 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18664 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12904 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13777 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15501 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52 • 4322 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11584 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7324 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8028 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8108 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 10784 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 11878 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 13749 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17581 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Вашингтон
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 10351 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7396 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11620 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15550 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 24276 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Трамп заявив, що може запросити путіна на ЧС-2026 у США, "залежно від того, як розвиватимуться події"

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Дональд Трамп заявив, що може запросити володимира путіна на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, що пройде в США. Рішення залежить від розвитку подій та подальших відносин.

Трамп заявив, що може запросити путіна на ЧС-2026 у США, "залежно від того, як розвиватимуться події"

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події. Про це він заявив під час виступу в Овальному кабінеті 22 серпня, пише УНН.

Він (путін – ред.) може прийти, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото

- сказав він, демонструючи своє спільне фото з диктатором.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подій в Україні, очікуючи вирішення ситуації протягом двох тижнів. Раніше високопосадовець його адміністрації припускав, що Україні доведеться прийняти мирну угоду на умовах москви.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Футбол
Овальний кабінет
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна