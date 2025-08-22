Трамп заявил, что может пригласить путина на ЧМ-2026 в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что может пригласить владимира путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США. Решение зависит от развития событий и дальнейших отношений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события. Об этом он заявил во время выступления в Овальном кабинете 22 августа, пишет УНН.
Он (путин – ред.) может прийти, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото
