Трамп заявил, что может пригласить путина на ЧМ-2026 в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события"

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 10781 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 11311 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 10350 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 11878 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 13747 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11099 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17578 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18660 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12903 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13776 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
96%
741мм
Популярные новости
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 15501 просмотра
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в СевастополеPhoto22 августа, 10:52 • 4322 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 11584 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 7324 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 8028 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 8090 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 10773 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 11871 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 13740 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17573 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 10348 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 7386 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 11616 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 15545 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 24276 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y

Трамп заявил, что может пригласить путина на ЧМ-2026 в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события"

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Дональд Трамп заявил, что может пригласить владимира путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США. Решение зависит от развития событий и дальнейших отношений.

Трамп заявил, что может пригласить путина на ЧМ-2026 в США, "в зависимости от того, как будут развиваться события"

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события. Об этом он заявил во время выступления в Овальном кабинете 22 августа, пишет УНН.

Он (путин – ред.) может прийти, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото

- сказал он, демонстрируя свое совместное фото с диктатором.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу событий в Украине, ожидая разрешения ситуации в течение двух недель. Ранее высокопоставленный чиновник его администрации предполагал, что Украине придется принять мирное соглашение на условиях Москвы.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Футбол
Овальный кабинет
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина