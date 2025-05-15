Яблоко упало не под то дерево: Трамп хочет, чтобы Apple прекратила производство iPhone в Индии

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом
16:24 • 27392 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15:22 • 30448 просмотра

Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

15:19 • 36652 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 77589 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 98499 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 155199 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 145038 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 293127 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 104179 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 72012 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.2м/с
69%
744мм
Популярные новости

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 09:17 • 75203 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

15 мая, 10:49 • 63667 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 91680 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 47519 просмотра

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию

13:59 • 27629 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

16:24 • 27393 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 92777 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 172113 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 239122 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 293127 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

14:45 • 19872 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 48324 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 93562 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 129116 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 78500 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Яблоко упало не под то дерево: Трамп хочет, чтобы Apple прекратила производство iPhone в Индии

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Дональд Трамп выразил недовольство планами Apple по расширению производства в Индии. Он призвал компанию увеличить инвестиции и производство на территории Соединенных Штатов.

Яблоко упало не под то дерево: Трамп хочет, чтобы Apple прекратила производство iPhone в Индии

Президент США Дональд Трамп заявил генеральному директору Apple Тиму Куку, что он не хочет, чтобы компания переносила производство iPhone в Индию. Об этом сообщает Theverge пишет УНН.

Детали

Согласно информации издания, во время визита в Катар Дональд Трамп поделился подробностями недавнего разговора с генеральным директором Apple Тимом Куком.

У меня вчера возникли небольшие проблемы с Тимом Куком. Вы приезжаете с 500 миллиардами долларов, но теперь я слышу, что вы строите по всей Индии… Мы не заинтересованы в том, чтобы вы строили в Индии

- заявил Трамп.

После этой встречи бывший президент США сообщил, что компания Apple якобы планирует "увеличить свое производство" на территории Соединенных Штатов.

Напомним

Еще в феврале Apple пообещала инвестировать 500 миллиардов долларов в американскую экономику в течение четырех лет.

Впрочем, реальный перенос производства iPhone в США, как отмечает издание, выглядит маловероятным из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия развитой сети поставщиков и необходимой инфраструктуры.

В то же время последние годы Apple активно расширяет производство в Индии, пытаясь уменьшить зависимость от Китая на фоне геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

После заявлений Трампа о новых пошлинах, The Financial Times в апреле сообщила, что компания намерена до конца 2026 года полностью перевести производство iPhone для американского рынка в Индию.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Тим Кук
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединенные Штаты
Apple Inc.
Brent
$64.56
Bitcoin
$103,784.60
S&P 500
$5,916.70
Tesla
$344.61
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,225.94
Ethereum
$2,593.29