Яблоко упало не под то дерево: Трамп хочет, чтобы Apple прекратила производство iPhone в Индии

Президент США Дональд Трамп заявил генеральному директору Apple Тиму Куку, что он не хочет, чтобы компания переносила производство iPhone в Индию. Об этом сообщает Theverge пишет УНН.

Детали

Согласно информации издания, во время визита в Катар Дональд Трамп поделился подробностями недавнего разговора с генеральным директором Apple Тимом Куком.

У меня вчера возникли небольшие проблемы с Тимом Куком. Вы приезжаете с 500 миллиардами долларов, но теперь я слышу, что вы строите по всей Индии… Мы не заинтересованы в том, чтобы вы строили в Индии - заявил Трамп.

После этой встречи бывший президент США сообщил, что компания Apple якобы планирует "увеличить свое производство" на территории Соединенных Штатов.

Напомним

Еще в феврале Apple пообещала инвестировать 500 миллиардов долларов в американскую экономику в течение четырех лет.

Впрочем, реальный перенос производства iPhone в США, как отмечает издание, выглядит маловероятным из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия развитой сети поставщиков и необходимой инфраструктуры.

В то же время последние годы Apple активно расширяет производство в Индии, пытаясь уменьшить зависимость от Китая на фоне геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

После заявлений Трампа о новых пошлинах, The Financial Times в апреле сообщила, что компания намерена до конца 2026 года полностью перевести производство iPhone для американского рынка в Индию.