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Apple нарощує виробництво iPhone в Індії: уряд країни називає це розумним економічним вибором для виробників

Київ • УНН

 • 3024 перегляди

Apple збільшує виробництво iPhone в Індії для ринку США. Уряд Індії називає це стратегічно вигідним рішенням, що підкреслює економічні переваги інвестицій у країну.

Apple нарощує виробництво iPhone в Індії: уряд країни називає це розумним економічним вибором для виробників

Міністр телекомунікацій Індії Джотирадітья Скіндіа заявив, що рішення Apple зосередити виробництво більшості iPhone для американського ринку в Індії - це стратегічно вигідний і економічно доцільний крок, який демонструє переваги інвестицій у країну. Про це повідомляє Time of India, пише УНН.

Деталі

За інформацією, Скіндіа у вівторок заявив, що сьогоднішні інвестиції в Індію - це розумний економічний крок для всіх виробників оригінального обладнання (ОЕМ).

Скіндіа навів як приклад Apple, наголосивши на рішенні американського технологічного гіганта виробляти більшу частину iPhone, що продаються в США, в Індії.

Apple вирішила найближчими роками закуповувати і виробляти всі свої мобільні телефони в Індії

- сказав міністр.

Скіндіа також наголосив, що такі інвестиції в Індію зумовлені не лише доброю волею, а й економічно вигідні для кожного ОЕМ-виробника.

Крім того, він додав, що інвестуючи в Індію, "ви обираєте доступність, надійність та оригінальність".

Повідомляється, що під час нещодавнього звіту Apple про доходи генеральний директор Тім Кук оголосив, що більша частина проданих у США в червневому кварталі iPhone буде закуплена в Індії.

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Водночас Китай продовжить виробляти більшу частину пристроїв для інших світових ринків, на тлі того, що компанія бореться з невизначеністю навколо податкових мит, що зберігається.

Міністр з телекомунікацій Чандра Секхар Пеммасані також відзначив трансформацію Індії з великого імпортера мобільних телефонів у 2014 році в провідного виробника та експортера. Наприклад, ще у 2014 році Індія виробила 60 лакхів (6 мільйонів) мобільних телефонів та імпортувала 21 крор (210 мільйонів) одиниць.

До 2024 року обсяг виробництва зріс до 33 крор (330 мільйонів) одиниць, а експорт досяг 5 крор (50 мільйонів).

Як пише ЗМІ, він наголосив на зростаючому внеску Індії в глобальний ланцюжок поставок Apple, заявивши, що 15% iPhone у світі тепер виробляються в Індії. 

Окремо він відзначив прогрес Індії в реалізації "напівпровідникової місії", що має перетворити країну на глобальний центр з виробництва мікрочипів та електронних систем. 

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляв, що компанія Apple хоче перенести виробництво американських iPhone до Індії з Китаю через митне протистояння Вашингтона та Пекіну, ініційоване американським лідером Дональдом Трампом. Релокацію цехів складання смартфонів планують на наступний рік. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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