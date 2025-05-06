Apple наращивает производство iPhone в Индии: правительство страны называет это разумным экономическим выбором для производителей

Министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Скиндиа заявил, что решение Apple сосредоточить производство большинства iPhone для американского рынка в Индии - это стратегически выгодный и экономически целесообразный шаг, который демонстрирует преимущества инвестиций в страну. Об этом сообщает Time of India, пишет УНН.

Детали

По информации, Скиндиа во вторник заявил, что сегодняшние инвестиции в Индию - это разумный экономический шаг для всех производителей оригинального оборудования (ОЕМ).

Скиндиа привел в качестве примера Apple, отметив решение американского технологического гиганта производить большую часть iPhone, продаваемых в США, в Индии.

Apple решила в ближайшие годы закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии - сказал министр.

Скиндиа также подчеркнул, что такие инвестиции в Индию обусловлены не только доброй волей, но и экономически выгодны для каждого ОЕМ-производителя.

Кроме того, он добавил, что инвестируя в Индию, "вы выбираете доступность, надежность и оригинальность".

Сообщается, что во время недавнего отчета Apple о доходах генеральный директор Тим Кук объявил, что большая часть проданных в США в июньском квартале iPhone будет закуплена в Индии.

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В то же время Китай продолжит производить большую часть устройств для других мировых рынков, на фоне того, что компания борется с неопределенностью вокруг сохраняющихся налоговых пошлин.

Министр по телекоммуникациям Чандра Секхар Пеммасани также отметил трансформацию Индии из крупного импортера мобильных телефонов в 2014 году в ведущего производителя и экспортера. Например, еще в 2014 году Индия произвела 60 лакхов (6 миллионов) мобильных телефонов и импортировала 21 крор (210 миллионов) единиц.

К 2024 году объем производства вырос до 33 крор (330 миллионов) единиц, а экспорт достиг 5 крор (50 миллионов).

Как пишет СМИ, он подчеркнул растущий вклад Индии в глобальную цепочку поставок Apple, заявив, что 15% iPhone в мире теперь производятся в Индии.

Отдельно он отметил прогресс Индии в реализации "полупроводниковой миссии", что должно превратить страну в глобальный центр по производству микрочипов и электронных систем.

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что компания Apple хочет перенести производство американских iPhone в Индию из Китая из-за таможенного противостояния Вашингтона и Пекина, инициированного американским лидером Дональдом Трампом. Релокацию цехов сборки смартфонов планируют на следующий год.