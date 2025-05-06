Apple наращивает производство iPhone в Индии: правительство страны называет это разумным экономическим выбором для производителей

$41.600.11
47.190.13
ukenru
С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта
Эксклюзив
13:27 • 2632 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

12:34 • 11958 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

11:40 • 35971 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
10:24 • 31886 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
09:43 • 68811 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

08:22 • 49435 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 52123 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 97703 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 04:48 • 47931 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
6 мая, 04:00 • 41070 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+14°
2.6м/с
54%
749 мм
Популярные новости

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 69509 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 51450 просмотра

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

08:09 • 46839 просмотра

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

08:32 • 11432 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 31992 просмотра
публикации

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

11:40 • 35971 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

09:43 • 68811 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 97703 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 120541 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 206962 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 32110 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 51562 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 69617 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 28294 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 92484 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Apple наращивает производство iPhone в Индии: правительство страны называет это разумным экономическим выбором для производителей

Киев • УНН

 • 2214 просмотра

Apple увеличивает производство iPhone в Индии для рынка США. Правительство Индии называет это стратегически выгодным решением, подчеркивающим экономические преимущества инвестиций в страну.

Apple наращивает производство iPhone в Индии: правительство страны называет это разумным экономическим выбором для производителей

Министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Скиндиа заявил, что решение Apple сосредоточить производство большинства iPhone для американского рынка в Индии - это стратегически выгодный и экономически целесообразный шаг, который демонстрирует преимущества инвестиций в страну. Об этом сообщает Time of India, пишет УНН.

Детали

По информации, Скиндиа во вторник заявил, что сегодняшние инвестиции в Индию - это разумный экономический шаг для всех производителей оригинального оборудования (ОЕМ).

Скиндиа привел в качестве примера Apple, отметив решение американского технологического гиганта производить большую часть iPhone, продаваемых в США, в Индии.

Apple решила в ближайшие годы закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии

- сказал министр.

Скиндиа также подчеркнул, что такие инвестиции в Индию обусловлены не только доброй волей, но и экономически выгодны для каждого ОЕМ-производителя.

Кроме того, он добавил, что инвестируя в Индию, "вы выбираете доступность, надежность и оригинальность".

Сообщается, что во время недавнего отчета Apple о доходах генеральный директор Тим Кук объявил, что большая часть проданных в США в июньском квартале iPhone будет закуплена в Индии.

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США21.04.25, 17:13 • 94337 просмотров

В то же время Китай продолжит производить большую часть устройств для других мировых рынков, на фоне того, что компания борется с неопределенностью вокруг сохраняющихся налоговых пошлин.

Министр по телекоммуникациям Чандра Секхар Пеммасани также отметил трансформацию Индии из крупного импортера мобильных телефонов в 2014 году в ведущего производителя и экспортера. Например, еще в 2014 году Индия произвела 60 лакхов (6 миллионов) мобильных телефонов и импортировала 21 крор (210 миллионов) единиц.

К 2024 году объем производства вырос до 33 крор (330 миллионов) единиц, а экспорт достиг 5 крор (50 миллионов).

Как пишет СМИ, он подчеркнул растущий вклад Индии в глобальную цепочку поставок Apple, заявив, что 15% iPhone в мире теперь производятся в Индии. 

Отдельно он отметил прогресс Индии в реализации "полупроводниковой миссии", что должно превратить страну в глобальный центр по производству микрочипов и электронных систем. 

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что компания Apple хочет перенести производство американских iPhone в Индию из Китая из-за таможенного противостояния Вашингтона и Пекина, инициированного американским лидером Дональдом Трампом. Релокацию цехов сборки смартфонов планируют на следующий год. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираТехнологии
Тим Кук
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединенные Штаты
Apple Inc.
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28