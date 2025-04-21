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Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Теневой рынок гаджетов в Украине привел к потерям 5,5 млрд грн НДС, доля серых Apple достигает 71%. Проблема глобальна: ЕС и США также борются с контрабандой и миллиардными убытками от серого импорта.

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

Телефоны в обход таможни, неуплаченный НДС на миллиарды и контрафакт под видом официальной техники − так выглядит мировой серый рынок гаджетов. И хотя речь прежде всего идет о технике Apple, масштабы проблемы выходят далеко за пределы одного бренда, пишет УНН.

Украина: 5,5 миллиарда − в трубу

По оценкам некоторых компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, доля теневого рынка отдельных моделей смартфонов составляла 71%, что привело к потере 5,5 млрд грн (более 135 млн долларов США) неуплаченного НДС для Украины. В то же время, по оценкам экспертов, потери НДС от других электронных устройств только одного бренда, в частности ноутбуков и планшетов, превысили 240 млн долларов США.

Схемы, по которым работают нелегальные продавцы техники, они же сами случайно и раскрыли. На практике это выглядит так: технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии − в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Недавно налоговики разоблачили один из таких кейсов: сети "Ябко" и Yabluka избежали уплаты НДС на более чем 286 миллионов гривен, используя около 300 связанных ФЛП. Этот случай стал публичным сигналом о масштабах теневого рынка − и уже заставил правоохранительные и контролирующие органы активизироваться.

На необходимости более строгого контроля за импортом и реализацией техники неоднократно настаивала и Европейская Бизнес Ассоциация. Как отмечают в представительстве, нелегальный импорт разрушает честную конкуренцию, поскольку официальные поставщики просто не способны выдержать ценовое давление со стороны теневого сегмента. Кроме того, по словам официальных представителей Apple в Украине, теневой рынок смартфонов их бренда вырос с 60% в 2021 году до 71% в 2023 году. Похожие тенденции наблюдаются и в других популярных торговых марках.

Европа: растущая борьба за оригинальность

В странах Европейского Союза теневой импорт техники остается серьезной проблемой, тесно связанной со стремительным ростом рынка восстановленных устройств. Согласно аналитическому отчету компании Swappie, объем рынка восстановленных смартфонов в Европе оценивается примерно в 15 миллиардов евро, и почти половину этой суммы составляет спрос на iPhone. Восстановленные телефоны сейчас охватывают около 10% европейского рынка смартфонов, а еще 25% бывших в употреблении устройств либо перерабатываются, либо перепродаются.

Однако активное расширение сегмента "рефарбиша" − официально восстановленной техники, прошедшей проверку или ремонт и повторно поступающей в продажу по сниженной цене − несет в себе и новые угрозы. Особую опасность представляет сложность в различении легальных восстановленных устройств от контрафактной или серой техники, которая визуально почти не отличается от оригиналов. Это открывает дополнительные возможности для мошенничества.

Показательным примером стал случай, произошедший в октябре 2024 года: двое лиц обманули компанию Apple примерно на 2,5 миллиона долларов, импортируя поддельные iPhone из Гонконга и используя систему гарантийного обслуживания для их обмена на подлинные устройства. Эта схема не только нанесла компании миллионные убытки, но и выявила уязвимость в гарантийном механизме Apple, продемонстрировав, как контрафактная продукция может проникать даже в хорошо защищенные корпоративные системы.

Таким образом даже в развитых юрисдикциях с мощной системой контроля, как в ЕС, теневой рынок техники остается серьезным вызовом для государства, бизнеса и потребителей.

США: изъятия на сотни миллионов

В Соединенных Штатах таможенные и правоохранительные органы также пытаются активно противодействовать нелегальному импорту и обороту контрафактной техники, в частности продукции Apple.

В целом, по данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), в 2024 финансовом году было изъято более 720 тыс. единиц контрафактной электроники на общую сумму более 125 миллионов долларов.

Такие изъятия стали следствием системной работы таможенных органов − только за последние годы зафиксировано немало громких попыток ввоза контрафактной продукции Apple.

Так, в марте 2023 года таможенники в аэропорту Вашингтона Даллеса изъяли более 1 000 пар поддельных AirPods Pro 2 на сумму более $290 000.

В июле того же года в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич было перехвачено шесть партий контрафактной продукции Apple − 1 200 пар фальшивых AirPods и 220 поддельных Apple Watch. Общая стоимость товаров, если бы они были подлинными, составляла почти 400 000 долларов.

А в 2024 году федеральные правоохранители арестовали восемь человек, которых подозревают в масштабном сговоре по контрабанде поддельных товаров из Китая, в том числе техники Apple. В результате расследования было изъято контрафактной продукции на более чем 130 миллионов долларов.

Вместо выводов

"Серый" рынок техники, как продукции Apple так и других брендов, уже давно перестал быть локальной проблемой − он приобрел глобальные масштабы и наносит миллиардные убытки бюджетам разных стран. Украина, ЕС и США имеют разные и в то же время взаимосвязанные между собой проявления этой угрозы − от неуплаченного НДС и заниженных деклараций до сложных международных схем с контрафактной продукцией. 

Государства усиливают контроль, однако контрабандисты постоянно совершенствуют свои нелегальные схемы. В таких условиях эффективное противодействие требует слаженных действий правоохранительных и контролирующих органов, обеспечения прозрачности рынка, усиления ответственности за участие в теневой деятельности, а также повышения осведомленности и ответственности самих потребителей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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