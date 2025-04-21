Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

Телефони в обхід митниці, несплачений ПДВ на мільярди та контрафакт під виглядом офіційної техніки − так виглядає світовий сірий ринок гаджетів. І хоча мова насамперед йде про техніку Apple, масштаби проблеми виходять далеко за межі одного бренду, пише УНН.

Україна: 5,5 мільярда − в трубу

За оцінками деяких компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, частка тіньового ринку окремих моделей смартфонів становила 71%, що призвело до втрати 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США) несплаченого ПДВ для України. Водночас, за оцінками експертів, втрати ПДВ від інших електронних пристроїв лише одного бренду, зокрема ноутбуків і планшетів, перевищили 240 млн доларів США.

Схеми, за якими працюють нелегальні продавці техніки, вони ж самі й випадково розкрили. На практиці це виглядає так: техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії − здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Нещодавно податківці викрили один із таких кейсів: мережі "Ябко" та Yabluka уникли сплати ПДВ на понад 286 мільйонів гривень, використовуючи близько 300 пов’язаних ФОПів. Цей випадок став публічним сигналом про масштаби тіньового ринку − і вже змусив правоохоронні та контролюючі органи активізуватися.

На необхідності суворішого контролю за імпортом та реалізацією техніки неодноразово наголошувала і Європейська Бізнес Асоціація. Як зазначають у представництві, нелегальний імпорт руйнує чесну конкуренцію, оскільки офіційні постачальники просто не здатні витримати ціновий тиск із боку тіньового сегменту. Крім того, за словами офіційних представників Apple в Україні, тіньовий ринок смартфонів їх бренду виріс з 60% у 2021 році до 71% у 2023 році. Схожі тенденції спостерігаються і в інших популярних торговельних марках.

Європа: зростаюча боротьба за оригінальність

У країнах Європейського Союзу тіньовий імпорт техніки залишається серйозною проблемою, тісно пов'язаною зі стрімким зростанням ринку відновлених пристроїв. Згідно з аналітичним звітом компанії Swappie, обсяг ринку відновлених смартфонів у Європі оцінюється приблизно у 15 мільярдів євро, і майже половину цієї суми становить попит на iPhone. Відновлені телефони наразі охоплюють близько 10% європейського ринку смартфонів, а ще 25% уживаних пристроїв або переробляються, або перепродаються.

Однак активне розширення сегменту "рефабрішу" − офіційно відновленої техніки, яка пройшла перевірку або ремонт і повторно надходить у продаж за зниженою ціною − несе в собі й нові загрози. Особливу небезпеку становить складність у розрізненні легальних відновлених пристроїв від контрафактної або сірої техніки, яка візуально майже не відрізняється від оригіналів. Це відкриває додаткові можливості для шахрайства.

Показовим прикладом став випадок, що стався у жовтні 2024 року: двоє осіб ошукали компанію Apple приблизно на 2,5 мільйона доларів, імпортуючи підроблені iPhone з Гонконгу та використовуючи систему гарантійного обслуговування для їх обміну на справжні пристрої. Ця схема не лише завдала компанії мільйонних збитків, а й виявила вразливість у гарантійному механізмі Apple, продемонструвавши, як контрафактна продукція може проникати навіть у добре захищені корпоративні системи.

Таким чином навіть у розвинених юрисдикціях з потужною системою контролю, як у ЄС, тіньовий ринок техніки залишається серйозним викликом для держави, бізнесу і споживачів.

США: вилучення на сотні мільйонів

У Сполучених Штатах митні та правоохоронні органи також намагаються активно протидіяти нелегальному імпорту та обігу контрафактної техніки, зокрема продукції Apple.

Загалом, за даними Митної та прикордонної служби США (CBP), у 2024 фінансовому році було вилучено понад 720 тис. одиниць контрафактної електроніки на загальну суму понад 125 мільйонів доларів.

Такі вилучення стали наслідком системної роботи митних органів − лише за останні роки зафіксовано чимало гучних спроб завезення контрафактної продукції Apple.

Так, у березні 2023 року митники в аеропорту Вашингтона Даллеса вилучили понад 1 000 пар підроблених AirPods Pro 2 на суму понад $290 000.

У липні того ж року в портах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч було перехоплено шість партій контрафактної продукції Apple − 1 200 пар фальшивих AirPods і 220 підроблених Apple Watch. Загальна вартість товарів, якби вони були справжніми, становила майже 400 000 доларів.

А у 2024 році федеральні правоохоронці заарештували вісьмох осіб, яких підозрюють у масштабній змові щодо контрабанди підроблених товарів з Китаю, у тому числі техніки Apple. Внаслідок розслідування було вилучено контрафактної продукції на понад 130 мільйонів доларів.

Замість висновків

"Сірий" ринок техніки, як продукції Apple так й інших брендів, уже давно перестав бути локальною проблемою − він набув глобальних масштабів і завдає мільярдних збитків бюджетам різних країн. Україна, ЄС і США мають різні і водночас взаємопов'язані між собою прояви цієї загрози − від несплаченого ПДВ і занижених декларацій до складних міжнародних схем із контрафактною продукцією.

Держави посилюють контроль, однак контрабандисти постійно вдосконалюють свої нелегальні схеми. В таких умовах ефективна протидія потребує злагоджених дій правоохоронних і контролюючих органів, забезпечення прозорості ринку, посилення відповідальності за участь у тіньовій діяльності, а також підвищення обізнаності та відповідальності самих споживачів.