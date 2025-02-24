Apple готує масштабний прорив у США: що стоїть за інвестиціями в $500 млрд

Apple оголосила про плани інвестувати понад $500 мільярдів у США протягом наступних чотирьох років, включаючи наймання 20 000 нових співробітників та відкриття нової фабрики серверів у Техасі.

Про це пише The Verge, передає УНН.

Це оголошення стало відомо після зустрічі минулого тижня між генеральним директором Тімом Куком і президентом Дональдом Трампом, і відбувається на фоні спроби компанії зменшити бізнес-наслідки торгових тарифів Трампа, зокрема, 10% тарифу на товари з Китаю та загрози 25% тарифу на чипи - йдеться у повідомленні.

Це оголошення нагадує заяву Apple на початку 2018 року, коли під час першої адміністрації Трампа компанія пообіцяла створити 20 000 нових робочих місць і вкласти $350 млрд у США.

Тоді ж Apple анонсувала будівництво нового кампусу в Остіні, який досі залишається незавершеним. Компанія домоглася виключень із тарифів для деяких своїх продуктів, і нові інвестиції можуть стати ще одним кроком до захисту від подальших торговельних обмежень Трампа.

Водночас Apple не уточнює, яка частина цих вкладень була запланована ще до приходу Трампа до влади. Серед конкретних напрямів інвестицій — будівництво нового заводу в Х'юстоні, який відкриється наступного року.

Він вироблятиме сервери для Apple Intelligence — екосистеми функцій штучного інтелекту компанії. За словами Apple, лише цей завод створить "тисячі робочих місць". Крім того, Apple подвоює свій фонд $5 млрд для підтримки передового виробництва в США, збільшивши його до $10 мільярдів.

Фонд, запущений у 2017 році, має на меті "підтримку світового рівня інновацій та робочих місць з високою кваліфікацією по всій Америці." В даному випадку це означає, що Apple зробить багатомільярдне замовлення на чипи на заводі TSMC в Аризоні.

Загалом, Apple стверджує, що протягом адміністрації Трампа вона найме 20 000 нових співробітників, більшість з яких будуть займатися "дослідженнями та розробками, інженерією кремнію, розробкою програмного забезпечення, а також штучним інтелектом і машинним навчанням."

Компанія також відкриє Академію виробництва Apple в Детройті, де інженери Apple та інші експерти консультуватимуть місцевий бізнес з питань "впровадження штучного інтелекту та смарт-технологій виробництва", а також надаватимуть безкоштовні курси для працівників.

Ми віримо в майбутнє американських інновацій і горді тим, що будуємо на наших багаторічних інвестиціях в США з цією обіцянкою на $500 мільярдів на користь майбутнього нашої країни, - сказав Кук у заяві.

Останнє оголошення Apple щодо інвестицій у США було зроблене в 2021 році, коли компанія пообіцяла витратити $430 мільярдів протягом наступних п’яти років, включаючи кампус на 3 000 співробітників у Північній Кароліні, хоча розвиток цього проєкту згодом призупинено.

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