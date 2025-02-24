Apple готовит масштабный прорыв в США: что стоит за инвестициями в $500 млрд

Apple объявила о планах инвестировать более $500 миллиардов в США в течение следующих четырех лет, включая наем 20 000 новых сотрудников и открытие новой фабрики серверов в Техасе.

Об этом пишет The Verge, передает УНН.

Это объявление стало известно после встречи на прошлой неделе между генеральным директором Тимом Куком и президентом Дональдом Трампом, и происходит на фоне попытки компании уменьшить бизнес-последствия торговых тарифов Трампа, в частности, 10% тарифа на товары из Китая и угрозы 25% тарифа на чипы - говорится в сообщении.

Это объявление напоминает заявление Apple в начале 2018 года, когда во время первой администрации Трампа компания пообещала создать 20 000 новых рабочих мест и вложить $350 млрд в США.

Тогда же Apple анонсировала строительство нового кампуса в Остине, который до сих пор остается незавершенным. Компания добилась исключений из тарифов для некоторых своих продуктов, и новые инвестиции могут стать еще одним шагом к защите от дальнейших торговых ограничений Трампа.

В то же время Apple не уточняет, какая часть этих вложений была запланирована еще до прихода Трампа к власти. Среди конкретных направлений инвестиций - строительство нового завода в Хьюстоне, который откроется в следующем году.

Он будет производить серверы для Apple Intelligence - экосистемы функций искусственного интеллекта компании. По словам Apple, только этот завод создаст «тысячи рабочих мест». Кроме того, Apple удваивает свой фонд $5 млрд для поддержки передового производства в США, увеличив его до $10 миллиардов.

Фонд, запущенный в 2017 году, имеет целью «поддержку мирового уровня инноваций и рабочих мест с высокой квалификацией по всей Америке.» В данном случае это означает, что Apple сделает многомиллиардный заказ на чипы на заводе TSMC в Аризоне.

В общем, Apple утверждает, что в течение администрации Трампа она наймет 20 000 новых сотрудников, большинство из которых будут заниматься «исследованиями и разработками, инженерией кремния, разработкой программного обеспечения, а также искусственным интеллектом и машинным обучением.»

Компания также откроет Академию производства Apple в Детройте, где инженеры Apple и другие эксперты будут консультировать местный бизнес по вопросам «внедрения искусственного интеллекта и смарт-технологий производства», а также предоставлять бесплатные курсы для работников.

Мы верим в будущее американских инноваций и горды тем, что строим на наших многолетних инвестициях в США с этим обещанием на $500 миллиардов в пользу будущего нашей страны, - сказал Кук в заявлении.

Последнее объявление Apple об инвестициях в США было сделано в 2021 году, когда компания пообещала потратить $430 миллиардов в течение следующих пяти лет, включая кампус на 3 000 сотрудников в Северной Каролине, хотя развитие этого проекта впоследствии приостановлено.

Напомним,

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