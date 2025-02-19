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15 березня, 19:03 • 118622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176926 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143913 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135900 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115749 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107136 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102643 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139063 перегляди

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Apple анонсувала новий iPhone 16e: що відомо про "бюджетний" флагман

Apple анонсувала новий iPhone 16e: що відомо про "бюджетний" флагман

Київ • УНН

 • 28310 перегляди

Apple представила новий iPhone 16e з процесором A18 та 48-мегапіксельною камерою. Новинка отримала підтримку Apple Intelligence та розширені супутникові функції, продажі стартують 28 лютого.

Компанія Apple анонсувала нову модель iPhone 16e, яка доповнить лінійку iPhone 16. Новинка отримала флагманський процесор A18, підтримку Apple Intelligence, потужну 48-мегапіксельну камеру та передові супутникові функції. Про це йдеться у пресрелізі компанії, пише УНН.

Деталі 

19 лютого Apple анонсувала iPhone 16e, що стане новим доповнення до лінійки iPhone 16. Зокрема, як обіцяє компанія ця лінійка  пропонує потужні можливості за більш доступною ціною.

Ключові особливості iPhone 16e:

• Процесор A18 та модем Apple C1 – швидкість роботи та революційний рівень автономності.

• Apple Intelligence – персональна система штучного інтелекту, яка надає корисні та актуальні інтелектуальні дані.

• 48-мегапіксельна камера Fusion – якісні фото та відео з 2-кратним телеоб’єктивом.

• Супутникові функції – Emergency SOS, Roadside Assistance, Find My та Messages навіть без Wi-Fi та стільникового зв’язку.

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iPhone 16e буде доступний у двох кольорах – чорному та білому. Попередні замовлення стартують 21 лютого, а продаж – 28 лютого.

"iPhone 16e має всі функції, які так подобаються нашим користувачам в лінійці iPhone 16, включаючи революційний час автономної роботи, високу продуктивність завдяки чіпу A18 останнього покоління, інноваційну систему камер 2-в-1 і Apple Intelligence", - сказав Кайанн Дранс, віце-президент Apple по всесвітньому маркетингу продуктів iPhone.

"Ми дуже раді, що iPhone 16e завершить лінійку як потужний і більш доступний варіант, який дозволить зробити досвід використання iPhone ще більш доступним".

Нагадаємо

Як повідомив Mac Rumors посилаючись на YouTube-канал Front Page Tech iPhone 17 Pro наступного покоління від Apple матиме три задні камери, розташовані у звичній трикутній формі, але камери будуть розміщені в абсолютно новій прямокутній панелі камери із закругленими кутами.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Технології
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