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15 березня, 19:03 • 128166 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:08 • 140987 перегляди

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Apple готує запуск нового ШІ в Китаї: що відомо про секретний проєкт

Apple готує запуск нового ШІ в Китаї: що відомо про секретний проєкт

Київ • УНН

 • 45492 перегляди

Apple планує запустити функції штучного інтелекту для китайських користувачів до середини 2025 року. Компанія адаптує технологію Apple Intelligence під місцеві умови та регуляторні вимоги.

Apple готується запустити штучний інтелект у Китаї вже цього року. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Apple активно працює над тим, щоб інтегрувати свої функції штучного інтелекту для користувачів у Китаї, плануючи представити їх уже до середини року. Компанія зосереджена на адаптації своєї технології Apple Intelligence до місцевих умов, що потребує значних змін у програмному забезпеченні та співпраці з китайськими партнерами. 

Над цим проєктом працюють команди в Китаї та США, а сам запуск може відбутися вже в травні. Проте, окрім технічної сторони, компанія стикається з регуляторними викликами, які можуть вплинути на терміни впровадження. Apple змушена узгоджувати свої рішення з вимогами місцевого законодавства та знайти оптимальні шляхи для забезпечення відповідності нових функцій політиці китайського ринку. 

Ця ініціатива є досить важливою для Apple, оскільки Китай залишається одним із ключових ринків для компанії.

Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту13.02.25, 19:53 • 31330 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини СвітуТехнології
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spolucheni-shtatyСполучені Штати
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