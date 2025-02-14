Apple готує запуск нового ШІ в Китаї: що відомо про секретний проєкт
Київ • УНН
Apple планує запустити функції штучного інтелекту для китайських користувачів до середини 2025 року. Компанія адаптує технологію Apple Intelligence під місцеві умови та регуляторні вимоги.
Apple готується запустити штучний інтелект у Китаї вже цього року. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Apple активно працює над тим, щоб інтегрувати свої функції штучного інтелекту для користувачів у Китаї, плануючи представити їх уже до середини року. Компанія зосереджена на адаптації своєї технології Apple Intelligence до місцевих умов, що потребує значних змін у програмному забезпеченні та співпраці з китайськими партнерами.
Над цим проєктом працюють команди в Китаї та США, а сам запуск може відбутися вже в травні. Проте, окрім технічної сторони, компанія стикається з регуляторними викликами, які можуть вплинути на терміни впровадження. Apple змушена узгоджувати свої рішення з вимогами місцевого законодавства та знайти оптимальні шляхи для забезпечення відповідності нових функцій політиці китайського ринку.
Ця ініціатива є досить важливою для Apple, оскільки Китай залишається одним із ключових ринків для компанії.
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