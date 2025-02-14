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13 февраля, 12:09 • 124248 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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13 февраля, 09:03 • 128284 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple готовит запуск нового ИИ в Китае: что известно о секретном проекте

Apple готовит запуск нового ИИ в Китае: что известно о секретном проекте

Киев  •  УНН

 • 5033 просмотра

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Apple планирует запустить функции искусственного интеллекта для китайских пользователей до середины 2025 года. Компания адаптирует технологию Apple Intelligence под местные условия и регуляторные требования.

Apple готовится запустить искусственный интеллект в Китае уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Apple активно работает над тем, чтобы интегрировать свои функции искусственного интеллекта для пользователей в Китае, планируя представить их уже к середине года. Компания сосредоточена на адаптации своей технологии Apple Intelligence к местным условиям, что требует значительных изменений в программном обеспечении и сотрудничества с китайскими партнерами. 

Над этим проектом работают команды в Китае и США, а сам запуск может состояться уже в мае. Однако, кроме технической стороны, компания сталкивается с регуляторными вызовами, которые могут повлиять на сроки внедрения. Apple вынуждена согласовывать свои решения с требованиями местного законодательства и найти оптимальные пути для обеспечения соответствия новых функций политике китайского рынка. 

Эта инициатива является достаточно важной для Apple, поскольку Китай остается одним из ключевых рынков для компании.

Apple вернулась к рекламе на X после более года бойкота13.02.25, 19:53 • 21489 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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