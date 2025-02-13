Apple вернулась к рекламе на X после более года бойкота

Apple снова начала размещать рекламу на платформе X (бывший Twitter) после более чем годового перерыва. Компания стала одной из многих крупных брендов, которые отказались от рекламы на X в 2023 году из-за противоречивого поведения владельца соцсети Илона Маска. Об этом пишет The Verge, передает УНН.

По данным MacRumors, аккаунты Apple и Apple TV сейчас продвигают функции конфиденциальности браузера Safari, а также сериал Severance на Apple TV Plus. Сообщается, что производитель iPhone еще в январе обсуждал возможность возвращения рекламы на X.

Почему Apple и крупные бренды бойкотировали X

В ноябре 2023 года Apple вместе с такими гигантами, как Amazon, Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery и IBM, прекратила рекламную деятельность на платформе. Это произошло после скандала, вызванного высказываниями Маска, который поддержал антисемитские теории заговора и так называемую "белую гордость".

С тех пор X столкнулась с жесткой критикой за неспособность эффективно модерировать контент, в частности относительно распространения дезинформации, антисемитизма, исламофобии и других проявлений ненависти. Маск также неоднократно высказывался в подобном ключе, что только обостряло ситуацию.

Несмотря на это, в 2024 году большинство брендов возобновили сотрудничество с X. По информации The Wall Street Journal, Amazon даже планирует существенно увеличить расходы на рекламу на платформе.

В августе 2024 года компания Илона Маска подала антимонопольный иск против ряда крупных рекламодателей, обвинив их в "незаконном бойкоте". X заявила, что эти компании сговорились, чтобы "коллективно удержать миллиарды долларов рекламных доходов" от платформы. В то же время Apple не входит в список ответчиков по этому делу.

Возвращение Apple и других крупных рекламодателей может стать важным сигналом для рынка, поскольку X пытается восстановить свои финансовые позиции после потери значительной части доходов.

В то же время платформа остается под контролем европейских регуляторов. ЕС уже признал, что X нарушает правила прозрачности рекламы, а ее подход к модерации контента продолжает вызывать беспокойство.

Напомним

Компания Маска, управляющая социальной сетью X, выплатит Трампу 10 миллионов долларов для внесудебного урегулирования дела о блокировке аккаунта политика после штурма Капитолия в 2021 году.