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Соцмережа Маска заплатить Трампу 10 мільйонів доларів

Соцмережа Маска заплатить Трампу 10 мільйонів доларів

Київ • УНН

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Компанія Ілона Маска X погодилася виплатити Дональду Трампу 10 мільйонів доларів за позасудове врегулювання. Справа стосується блокування акаунту політика після подій 6 січня 2021 року.

Компанія Ілона Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить президенту США Дональду Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Республіканець подавав позов ще до колишнього керівництва соцмережі, яка тоді називалася Twitter. Він звинувачував виконавчого директора Джека Дорсі у незаконному позбавленні можливості вільно висловлювати думку. 

Після придбання сервісу Ілоном Маском та поновлення акаунту Трампа юридична команда політика вирішила не припиняти справу - і не зробила цього навіть коли мільярдер вклав у передвиборчу кампанію республіканця 250 мільйонів доларів та став однією з найбільш наближених до нього осіб у Вашингтоні. 

Тож тепер X стане вже другою соцмережею, яка заплатить гроші Трампу, щоб не займатися судовою тяганиною.

Нагадаємо

Meta погодилася виплатити Дональду Трампу 25 мільйонів доларів за блокування його акаунтів у 2021 році. Це частина угоди для завершення судового процесу проти компанії та Марка Цукерберга.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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