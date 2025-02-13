Соцсеть Маска заплатит Трампу 10 миллионов долларов
Киев • УНН
Компания Илона Маска X согласилась выплатить Дональду Трампу 10 миллионов долларов за внесудебное урегулирование. Дело касается блокировки аккаунта политика после событий 6 января 2021 года.
Компания Илона Маска, управляющая социальной сетью X, выплатит президенту США Дональду Трампу 10 миллионов долларов для внесудебного урегулирования дела о блокировке аккаунта политика после штурма Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Республиканец подавал иск еще к бывшему руководству соцсети, которая тогда называлась Twitter. Он обвинял исполнительного директора Джека Дорси в незаконном лишении возможности свободно выражать мнение.
После приобретения сервиса Илоном Маском и обновления аккаунта Трампа юридическая команда политика решила не прекращать дело - и не сделала этого даже когда миллиардер вложил в предвыборную кампанию республиканца 250 миллионов долларов и стал одним из самых приближенных к нему лиц в Вашингтоне.
Так что теперь X станет уже второй соцсетью, которая заплатит деньги Трампу, чтобы не заниматься судебной волокитой.
Напомним
Meta согласилась выплатить Дональду Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в 2021 году. Это часть сделки для завершения судебного процесса против компании и Марка Цукерберга.