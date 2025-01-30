Meta заплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів

Компанія Meta погодилася виплатити Дональду Трампу суму в розмірі близько 25 мільйонів доларів за зупинення доступу до його акаунтів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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Це стало частиною угоди, що має завершити судовий процес, розпочатий президентом США Дональдом Трампом проти Meta та її керівника Марка Цукерберга.

Згідно з інформацією, Meta намагається врегулювати юридичний спір, що виник після того, як у січні 2021 року платформа заблокувала акаунти Трампа після нападів його прихильників на Капітолій США.

Важливо зазначити, що під час укладання угоди Meta не визнає своєї вини в діях щодо обмеження доступу до акаунтів Трампа.

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