Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов
Киев • УНН
Meta согласилась выплатить Дональду Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в 2021 году. Это часть сделки для завершения судебного процесса против компании и Марка Цукерберга.
Компания Meta согласилась выплатить Дональду Трампу сумму в размере около 25 миллионов долларов за остановку доступа к его аккаунтам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Это стало частью соглашения, которое должно завершить судебный процесс, начатый президентом США Дональдом Трампом против Meta и ее руководителя Марка Цукерберга.
Согласно информации, Meta пытается урегулировать юридический спор, возникший после того, как в январе 2021 года платформа заблокировала аккаунты Трампа после нападений его сторонников на Капитолий США.
Важно отметить, что при заключении сделки Meta не признает своей вины в действиях по ограничению доступа к аккаунтам Трампа.
Amazon и Meta жертвуют по $1 млн на инаугурацию Трампа - что за этим стоит?13.12.24, 09:44 • 18531 просмотр