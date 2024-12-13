Amazon и Meta жертвуют по $1 млн на инаугурацию Трампа - что за этим стоит?
Киев • УНН
Технологические гиганты Amazon и Meta пожертвовали по $1 млн в фонд инаугурационной церемонии Дональда Трампа. Компании стремятся наладить отношения с будущим президентом США после лет напряженности.
Крупные технологические компании стремятся улучшить свои отношения с новым президентом США.
Передает УНН с ссылкой на Forbes и The Wall Street Journal.
Amazon планирует пожертвовать 1 миллион долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента Дональда Трампа. Основатель и миллиардер Джефф Безос «идет по следам» генерального директора Meta Марка Цукерберга, который поручил своей компании сделать такой же вклад в начале этой недели.
Указанные жесты известных предпринимателей направлены на наведение мостов со следующим главой Белого дома. Это также является намеком на возможную более активную роль в будущей администрации.
Справочно
По данным The Wall Street Journal, Amazon также пожертвовала 58 000 долларов наличными и в натуральной форме на инаугурацию Трампа в 2017 году, но Facebook, которая сменила название на Meta в 2020 году, не пожертвовала на инаугурацию президента Джо Байдена в 2021 году или инаугурацию Трампа в 2017 году.
Напомним,
Американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin ранее решительно защищал «принципиальное решение» Washington Post не поддерживать кандидатов на пост президента США.
Исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг провел в конце ноября «редкую встречу» с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы наладить отношения после лет напряженных отношений и обсудить возможное дальнейшее взаимодействие.
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