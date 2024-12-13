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Amazon и Meta жертвуют по $1 млн на инаугурацию Трампа - что за этим стоит?

Amazon и Meta жертвуют по $1 млн на инаугурацию Трампа - что за этим стоит?

Киев  •  УНН

 • 8520 просмотра

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Технологические гиганты Amazon и Meta пожертвовали по $1 млн в фонд инаугурационной церемонии Дональда Трампа. Компании стремятся наладить отношения с будущим президентом США после лет напряженности.

Крупные технологические компании стремятся улучшить свои отношения с новым президентом США.

Передает УНН с ссылкой на Forbes и The Wall Street Journal.

Amazon планирует пожертвовать 1 миллион долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента Дональда Трампа. Основатель и миллиардер Джефф Безос «идет по следам» генерального директора Meta Марка Цукерберга, который поручил своей компании сделать такой же вклад в начале этой недели.

Указанные жесты известных предпринимателей направлены на наведение мостов со следующим главой Белого дома. Это также является намеком на возможную более активную роль в будущей администрации.

Справочно

По данным The Wall Street Journal, Amazon также пожертвовала 58 000 долларов наличными и в натуральной форме на инаугурацию Трампа в 2017 году, но Facebook, которая сменила название на Meta в 2020 году, не пожертвовала на инаугурацию президента Джо Байдена в 2021 году или инаугурацию Трампа в 2017 году.

Напомним,

Американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin ранее решительно защищал «принципиальное решение» Washington Post не поддерживать кандидатов на пост президента США.

Исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг провел в конце ноября «редкую встречу» с избранным президентом Дональдом Трампом, чтобы наладить отношения после лет напряженных отношений и обсудить возможное дальнейшее взаимодействие. 

Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками13 дек. 2024, 00:43 • 13259 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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