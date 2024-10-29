Безос не дозволив Washington Post підтримати кандидата у президенти США
Київ • УНН
Джефф Безос заблокував публікацію редакційної заяви Washington Post на підтримку кандидата в президенти. Власник видання вважає, що підтримка кандидатів посилює уявлення про упередженість ЗМІ.
Американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin рішуче захищає "принципове рішення" Washington Post не підтримувати кандидатів на пост президента США.
Пише УНН із посиланням на FT.
"Підтримка того чи іншого кандидата в президенти лише посилює уявлення про упередженість ЗМІ", — заявив власник Джефф Безос, захищаючи своє рішення дозволити The Washington Post залишатися нейтральною в американській президентській гонці.
Контекст
Минулого тижня газета Post повідомила, що її редакція написала заяву на підтримку Гарріс, яка не була опублікована за рішенням Безоса, який володіє газетою вже 11 років. Це був перший випадок, коли Post не підтримала Гарріс із 1988 року.
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Втручання одного з найбагатших людей світу у справи однієї з найвідоміших американських газет викликало запеклу критику з боку нинішніх та колишніх співробітників Post, включаючи Боба Вудворда та Карла Бернстайна, які 40 років тому розкрили легендарне розслідування Уотергейта.
У понеділок Безос написав, що виступає проти схвалення, оскільки воно "створює враження упередженості".
Доповнення
Окрім справи Безоса, питання зв’язків між великими босами та прес-організаціями є предметом дедалі більшої уваги в Сполучених Штатах. Багато спостерігачів стурбовані ризиками, які впливають на довіру та незалежність ЗМІ в контексті зростання недовіри суспільства до еліт.
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