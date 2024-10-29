Безос не позволил Washington Post поддержать кандидата в президенты США

ukenru
Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 103233 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 113076 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 115540 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 115490 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 108319 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 128923 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 106378 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
28 октября 2024, 07:42 • 106043 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160362 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 266820 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хорватия планирует передать Украине десятки танков и бронемашин

Хорватия планирует передать Украине десятки танков и бронемашин

23:44 • 86802 просмотра
Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

00:34 • 86169 просмотра
Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

Армия рф ночью ударила по Харькову: разрушены дома, погибли три человека

01:59 • 91020 просмотра
В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

В Киеве из-за атаки БПЛА пострадали два человека, горит дом и автомобили

03:19 • 80604 просмотра
В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

В столице из-за атаки БПЛА возросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

04:07 • 64601 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 128923 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 123811 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 266820 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 261387 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 279628 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 88475 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 104420 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 105846 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 106174 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 109330 просмотра
Актуальное
Безос не позволил Washington Post поддержать кандидата в президенты США

Безос не позволил Washington Post поддержать кандидата в президенты США

Киев  •  УНН

07:54 • 901 просмотра

Read in English

Джефф Безос заблокировал публикацию редакционного заявления Washington Post в поддержку кандидата в президенты. Владелец издания считает, что поддержка кандидатов усиливает представление о предвзятости СМИ.

Американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin решительно защищает «принципиальное решение» Washington Post не поддерживать кандидатов на пост президента США.

Пишет УНН со ссылкой на FT.

«Поддержка того или иного кандидата в президенты лишь усиливает представление о предвзятости СМИ», - заявил владелец Джефф Безос, защищая свое решение позволить The Washington Post оставаться нейтральной в американской президентской гонке.

Контекст

На прошлой неделе газета Post сообщила, что ее редакция написала заявление в поддержку Харрис, которое не было опубликовано по решению Безоса, который владеет газетой уже 11 лет. Это был первый случай, когда Post не поддержала Харрис с 1988 года.

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости12 сентября 2024, 16:11 • 115367 просмотров

Вмешательство одного из самых богатых людей мира в дела одной из самых известных американских газет вызвало ожесточенную критику со стороны нынешних и бывших сотрудников Post, включая Боба Вудворда и Карла Бернстайна, которые 40 лет назад раскрыли легендарное расследование Уотергейта.

В понедельник Безос написал, что выступает против одобрения, поскольку оно «создает впечатление предвзятости».

Дополнение

Кроме дела Безоса, вопрос связей между большими боссами и пресс-организациями является предметом все большего внимания в Соединенных Штатах. Многие наблюдатели обеспокоены рисками, которые влияют на доверие и независимость СМИ в контексте роста недоверия общества к элитам.

Дело о вмешательстве Трампа в выборы: судья раскрыла важные документы19 октября 2024, 13:23 • 21642 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
the-washington-postВашингтон Пост
blue-originBlue Origin
dzheff-bezosДжефф Безос
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты