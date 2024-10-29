Безос не позволил Washington Post поддержать кандидата в президенты США
Киев • УНН
Джефф Безос заблокировал публикацию редакционного заявления Washington Post в поддержку кандидата в президенты. Владелец издания считает, что поддержка кандидатов усиливает представление о предвзятости СМИ.
Американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin решительно защищает «принципиальное решение» Washington Post не поддерживать кандидатов на пост президента США.
Пишет УНН со ссылкой на FT.
«Поддержка того или иного кандидата в президенты лишь усиливает представление о предвзятости СМИ», - заявил владелец Джефф Безос, защищая свое решение позволить The Washington Post оставаться нейтральной в американской президентской гонке.
Контекст
На прошлой неделе газета Post сообщила, что ее редакция написала заявление в поддержку Харрис, которое не было опубликовано по решению Безоса, который владеет газетой уже 11 лет. Это был первый случай, когда Post не поддержала Харрис с 1988 года.
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Вмешательство одного из самых богатых людей мира в дела одной из самых известных американских газет вызвало ожесточенную критику со стороны нынешних и бывших сотрудников Post, включая Боба Вудворда и Карла Бернстайна, которые 40 лет назад раскрыли легендарное расследование Уотергейта.
В понедельник Безос написал, что выступает против одобрения, поскольку оно «создает впечатление предвзятости».
Дополнение
Кроме дела Безоса, вопрос связей между большими боссами и пресс-организациями является предметом все большего внимания в Соединенных Штатах. Многие наблюдатели обеспокоены рисками, которые влияют на доверие и независимость СМИ в контексте роста недоверия общества к элитам.
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