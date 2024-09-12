Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Мужчина, который продал особняк Джеффу Безосу, судится с агентством недвижимости за то, что оно не сообщило ему, что покупателем был один из самых богатых людей в мире. Пишет УНН с ссылкой на WSJ и DER SPIEGEL.

Детали

Продавец многомиллионной виллы только после сделки узнает о покупателе. Бразильский предприниматель Лео Крисс, подал иск против брокерской фирмы Douglas Elliman. Крисс утверждает, что его ввели в заблуждение относительно личности покупателя, и поэтому он снизил цену на 6 миллионов долларов.

Справка

Лео Крисс, соучредитель компании Tectoy, базирующейся в Сан-Паулу и занимающейся производством игрушек и электроники, продавал свой особняк площадью более 1700 квадратных метров в ультраэксклюзивном районе Майами Indian Creek Village. Изначально цена была на уровне $85 млн. Со временем появился клиент. Обе стороны сделки представлял Дуглас Эллисон из брокерской фирмы Douglas Elliman.

Джей Паркер, представитель Эллисона во Флориде, позвонил Криссу и сказал, что покупатель - не имеет отношения к известному магнату. Агент по недвижимости заверил его, что указанный покупатель не заплатит больше денег ни при каких обстоятельствах. Владелец согласился на снижение цены на 7,1% и продал свою недвижимость в мае 2023 года за 79 миллионов долларов.

Лишь после заключения сделки выяснилось, что за покупкой стоит Джефф Безос - американский предприниматель, миллиардер. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com.

На самом деле крайне важно знать личность покупателя, чтобы иметь возможность лучше договориться о цене, поскольку Безос, очевидно, хотел объединить свои объекты на острове, отмечает издание.

Сейчас Крисс хочет получить разницу от Дугласа Эллимана. Крисс и его адвокат обвиняют Эллимана в нарушении своих обязанностей и сокрытии важной информации.

Компания, которая представляла обе стороны сделки, отвергает эти обвинения, сообщает WSJ. Представитель компании заявил, что она не может комментировать текущие судебные разбирательства.

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