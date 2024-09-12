Миллиардер совершил первый в истории коммерческий выход в открытый космос

Участники миссии SpaceX Polaris Dawn могут войти в историю, поскольку осуществили первый коммерческий выход в открытый космос на расстоянии более 700 километров от Земли. Пишет УНН со ссылкой на El Mundo.

Детали

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Гиллис совершили первый в истории частный выход в открытый космос. Сегодня днем, 41-летний пилот и филантроп, основатель Shift4, компании по обработке онлайн-платежей, открыл люк, в то время как космический корабль Dragon двигался со скоростью более 25 000 километров в час в 740 километрах от Земли. Это был самый сложный момент миссии Polaris Dawn, самый рискованный в истории SpaceX, указывает издание.

Я знаю, что у нас много работы дома, но отсюда Земля выглядит как идеальный мир - такими были первые слова Айзекмана после возвращения с прогулки.

В отличие от предыдущих космических прогулок астронавтов, Айзекман и Гиллис не вышли из капсулы полностью. Они выполняли физические упражнения, чтобы проверить, как их скафандр выдерживает суровые условия космоса.

Дополнение

До сих пор выход в открытый космос осуществляли только профессиональные астронавты. Накануне реализации планов Айзекмана, многие эксперты и специалисты по космосу заранее сомневались, будет ли миссия достаточно безопасной, поскольку SpaceX имеет другие требования к безопасности, чем, например, NASA или ESA.

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