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Мільярдер здійснив перший в історії комерційний вихід у відкритий космос

Мільярдер здійснив перший в історії комерційний вихід у відкритий космос

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

Джаред Айзекман та Сара Гілліс здійснили перший приватний вихід у космос на висоті 740 км. Вони перевіряли скафандри в екстремальних умовах під час місії SpaceX Polaris Dawn.

Учасники місії SpaceX Polaris Dawn можуть увійти в історію, оскільки здійснили перший комерційний вихід у відкритий космос на відстані понад 700 кілометрів від Землі. Пише УНН із посиланням на El Mundo.

Деталі

Мільярдер Джаред Айзекман та інженер Сара Гілліс здійснили перший в історії приватний вихід у відкритий космос. Сьогодні вдень, 41-річний пілот і філантроп, засновник Shift4, компанії з обробки онлайн-платежів, відкрив люк, у той час як космічний корабель Dragon рухався зі швидкістю понад 25 000 кілометрів на годину за 740 кілометрів від Землі. Це був найскладніший момент місії Polaris Dawn, найризикованіший в історії SpaceX, вказує видання.

Я знаю, що у нас багато роботи вдома, але звідси Земля виглядає як ідеальний світ

- такими були перші слова Айзекмана після повернення з прогулянки. 
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На відміну від попередніх космічних прогулянок астронавтів, Айзекман і Гілліс не вийшли з капсули повністю. Вони виконували фізичні вправи, щоб перевірити, як їхній скафандр витримує суворі умови космосу.

Доповнення

Досі вихід у відкритий космос здійснювали лише професійні астронавти. Напередодні реалізації планів Айзекмана, багато експертів і фахівців з космосу заздалегідь сумнівалися, чи буде місія достатньо безпечною, оскільки SpaceX має інші вимоги до безпеки, ніж, наприклад, NASA або ESA.

Місія NASA Crew-7 прибула на Міжнародну космічну станцію27.08.23, 17:24 • 654882 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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