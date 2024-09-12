Не повідомили, що покупець - Джефф Безос: продавець багатомільйонного маєтку подав до суду на агентство нерухомості

Чоловік, який продав особняк Джеффу Безосу, судиться з агентством нерухомості за те, що воно не повідомило йому, що покупцем був один із найбагатших людей у світі. Пише УНН із посиланням на WSJ та DER SPIEGEL.

Деталі

Продавець багатомільйонної вілли лише після угоди дізнається про покупця. Бразильський підприємець Лео Крісс, подав позов проти брокерської фірми Douglas Elliman. Крісс стверджує, що його ввели в оману щодо особи покупця, і тому він знизив ціну на 6 мільйонів доларів.

Довідка

Лео Крісс, співзасновник компанії Tectoy, що базується в Сан-Паулу і займається виробництвом іграшок та електроніки, продавав свій особняк площею понад 1700 квадратних метрів в ультраексклюзивному районі Маямі Indian Creek Village. Спочатку ціна була на рівні $85 млн. Згодом з’явився клієнт. Обидві сторони угоди представляв Дуглас Еллісон з брокерської фірми Douglas Elliman.

Джей Паркер, представник Еллісона у Флориді, зателефонував Кріссу і сказав, що покупець - не має відношення до відомого магната. Агент з нерухомості запевнив його, що зазначений покупець не заплатить більше грошей за жодних обставин. Власник погодився на зниження ціни на 7,1% і продав свою нерухомість у травні 2023 року за 79 мільйонів доларів.

Лише після укладення угоди з'ясувалося, що за покупкою стоїть Джефф Безос - американський підприємець, мільярдер. Глава і засновник інтернет-компанії Amazon.com.

Насправді вкрай важливо знати особу покупця, щоб мати змогу краще домовитися про ціну, оскільки Безос, очевидно, хотів об'єднати свої об'єкти на острові, зауважує видання.

Наразі Крісс хоче отримати різницю від Дугласа Еллімана. Крісс і його адвокат звинувачують Еллімана в порушенні своїх обов'язків і приховуванні важливої інформації.

Компанія, яка представляла обидві сторони угоди, відкидає ці звинувачення, повідомляє WSJ. Представник компанії заявив, що вона не може коментувати поточні судові розгляди.

Мільярдер здійснив перший в історії комерційний вихід у відкритий космос