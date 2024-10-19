Дело о вмешательстве Трампа в выборы: судья раскрыла важные документы

Судья, рассматривающий дело о вмешательстве Дональда Трампа в выборы 2020 года, в пятницу обнародовал частично отредактированные документы, в которых есть доказательства, которые прокуроры могут использовать, если дело дойдет до суда, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Команда специального советника Джека Смита собрала почти 1900 страниц материалов, первоначально классифицированных как «секретно», для того, чтобы окружной судья США Таня Чуткан могла решить, какие обвинения могут быть представлены, учитывая июльское решение Верховного суда, которое предоставляет бывшим президентам значительный иммунитет за действия, совершенные в должности.

Большая часть информации из отредактированных документов уже была известна, включая публикации Трампа в социальных сетях относительно выборов 2020 года и стенограмму его видеообращения от 6 января 2021 года, где он призвал участников штурма Капитолия идти домой, добавляя: «Мы любим вас» и „вы очень особенные“.

Большинство документов остались полностью заблокированными. Считается, что эти файлы содержат такие материалы, как стенограммы показаний большого жюри, которые остаются засекреченными из-за правил конфиденциальности. Среди открытой информации - отрывки из книги бывшего вице-президента Майка Пенса, показания нескольких свидетелей, предоставленные комитету Палаты представителей, который расследовал события 6 января, а также стенограмма телефонного разговора Трампа, где он давил на членов избирательных комиссий Джорджии, чтобы «найти» достаточно голосов для изменения результатов выборов в его пользу.

Другие документы включают электронные письма по сбору средств для кампании Трампа 2020 года и письмо Пенса в Конгресс от 6 января, где он заявляет, что не имеет «единоличного права» решать, какие голоса должны быть засчитаны. Эти материалы были поданы как часть серии приложений к 165-страничной записке, рассекреченной в этом месяце, где прокуроры представили новые доказательства против Трампа, аргументируя, что он не имеет права на иммунитет от преследования.

Адвокаты Трампа выступали против публикации документов накануне президентских выборов, запланированных на следующий месяц, но судья Чуткан в четверг отклонила их просьбу отложить обнародование, отметив, что политический календарь не должен влиять на судебный процесс.

Напомним

Дональд Трамп столкнулся с уголовными обвинениями в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Против него выдвинуто четыре основных обвинения, в частности: заговор с целью обмана США, препятствование официальному процессу, попытка помешать и заговор против прав избирателей.

Это дело связано с его усилиями изменить результаты выборов, включая давление на государственных чиновников в таких штатах, как Джорджия, где он требовал «найти» достаточно голосов для победы над Джо Байденом.

Кроме федерального дела, Трамп также обвиняется в Джорджии вместе с 18 другими лицами за нарушение закона об организованной преступности (RICO), где его обвиняют в создании фальшивых избирательных сертификатов и давлении на избирательные комиссии.

Защитники Трампа заявляют о политическом преследовании, однако судебные разбирательства продолжаются и он не признает своей вины.