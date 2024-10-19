Справа про втручання Трампа у вибори: суддя розкрила важливі документи

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3826 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13634 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30262 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46432 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81528 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66494 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78737 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93880 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87352 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178493 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16538 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24478 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11319 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9912 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8688 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30262 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178493 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334564 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268216 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378662 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1318 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46432 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18285 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23397 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29074 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Справа про втручання Трампа у вибори: суддя розкрила важливі документи

Київ • УНН

 • 22048 перегляди

Суддя оприлюднила частково відредаговані документи у справі Трампа щодо втручання у вибори 2020 року. Матеріали містять докази, які прокурори можуть використати в суді, включаючи публікації Трампа та свідчення свідків.

Справа про втручання Трампа у вибори: суддя розкрила важливі документи

Суддя, який розглядає справу щодо втручання Дональда Трампа у вибори 2020 року, у п’ятницю оприлюднив частково відредаговані документи, у яких є докази, які прокурори можуть використати, якщо справа дійде до суду, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Команда спеціального радника Джека Сміта зібрала майже 1900 сторінок матеріалів, спочатку класифікованих як "таємно", для того, щоб окружний суддя США Таня Чуткан могла вирішити, які звинувачення можуть бути представлені, зважаючи на липневе рішення Верховного суду, яке надає колишнім президентам значний імунітет за дії, вчинені на посаді. 

Більша частина інформації з відредагованих документів вже була відома, включаючи публікації Трампа в соціальних мережах щодо виборів 2020 року та стенограму його відеозвернення від 6 січня 2021 року, де він закликав учасників штурму Капітолію йти додому, додаючи: "Ми любимо вас" і "ви дуже особливі".

Більшість документів залишилися повністю заблокованими. Вважається, що ці файли містять такі матеріали, як стенограми свідчень великого журі, які залишаються засекреченими через правила конфіденційності. Серед відкритої інформації — уривки з книги колишнього віце-президента Майка Пенса, свідчення кількох свідків, надані комітету Палати представників, який розслідував події 6 січня, а також стенограма телефонної розмови Трампа, де він тиснув на членів виборчих комісій Джорджії, щоб "знайти" достатньо голосів для зміни результатів виборів на його користь.

Інші документи включають електронні листи зі збору коштів для кампанії Трампа 2020 року і лист Пенса до Конгресу від 6 січня, де він заявляє, що не має "одноосібного права" вирішувати, які голоси мають бути зараховані. Ці матеріали були подані як частина серії додатків до 165-сторінкової записки, розсекреченої цього місяця, де прокурори представили нові докази проти Трампа, аргументуючи, що він не має права на імунітет від переслідування.

Адвокати Трампа виступали проти публікації документів напередодні президентських виборів, запланованих на наступний місяць, але суддя Чуткан у четвер відхилила їхнє прохання відкласти оприлюднення, зазначивши, що політичний календар не має впливати на судовий процес.

Нагадаємо 

Дональд Трамп зіткнувся з кримінальними обвинуваченнями у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Проти нього висунуто чотири основні звинувачення, зокрема: змова з метою обману США, перешкоджання офіційному процесу, спроба перешкодити і змова проти прав виборців. 

Ця справа пов’язана з його зусиллями змінити результати виборів, включаючи тиск на державних посадовців у таких штатах, як Джорджія, де він вимагав "знайти" достатньо голосів для перемоги над Джо Байденом.

Окрім федеральної справи, Трамп також звинувачений у Джорджії разом із 18 іншими особами за порушення закону про організовану злочинність (RICO), де йому закидають створення фальшивих виборчих сертифікатів та тиск на виборчі комісії.

Захисники Трампа заявляють про політичне переслідування, однак судові розгляди продовжуються і він не визнає своєї вини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Верховний суд США
Конгрес Сполучених Штатів
Дональд Трамп
Джо Байден
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78