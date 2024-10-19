Справа про втручання Трампа у вибори: суддя розкрила важливі документи

Суддя, який розглядає справу щодо втручання Дональда Трампа у вибори 2020 року, у п’ятницю оприлюднив частково відредаговані документи, у яких є докази, які прокурори можуть використати, якщо справа дійде до суду, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Команда спеціального радника Джека Сміта зібрала майже 1900 сторінок матеріалів, спочатку класифікованих як "таємно", для того, щоб окружний суддя США Таня Чуткан могла вирішити, які звинувачення можуть бути представлені, зважаючи на липневе рішення Верховного суду, яке надає колишнім президентам значний імунітет за дії, вчинені на посаді.

Більша частина інформації з відредагованих документів вже була відома, включаючи публікації Трампа в соціальних мережах щодо виборів 2020 року та стенограму його відеозвернення від 6 січня 2021 року, де він закликав учасників штурму Капітолію йти додому, додаючи: "Ми любимо вас" і "ви дуже особливі".

Більшість документів залишилися повністю заблокованими. Вважається, що ці файли містять такі матеріали, як стенограми свідчень великого журі, які залишаються засекреченими через правила конфіденційності. Серед відкритої інформації — уривки з книги колишнього віце-президента Майка Пенса, свідчення кількох свідків, надані комітету Палати представників, який розслідував події 6 січня, а також стенограма телефонної розмови Трампа, де він тиснув на членів виборчих комісій Джорджії, щоб "знайти" достатньо голосів для зміни результатів виборів на його користь.

Інші документи включають електронні листи зі збору коштів для кампанії Трампа 2020 року і лист Пенса до Конгресу від 6 січня, де він заявляє, що не має "одноосібного права" вирішувати, які голоси мають бути зараховані. Ці матеріали були подані як частина серії додатків до 165-сторінкової записки, розсекреченої цього місяця, де прокурори представили нові докази проти Трампа, аргументуючи, що він не має права на імунітет від переслідування.

Адвокати Трампа виступали проти публікації документів напередодні президентських виборів, запланованих на наступний місяць, але суддя Чуткан у четвер відхилила їхнє прохання відкласти оприлюднення, зазначивши, що політичний календар не має впливати на судовий процес.

Нагадаємо

Дональд Трамп зіткнувся з кримінальними обвинуваченнями у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Проти нього висунуто чотири основні звинувачення, зокрема: змова з метою обману США, перешкоджання офіційному процесу, спроба перешкодити і змова проти прав виборців.

Ця справа пов’язана з його зусиллями змінити результати виборів, включаючи тиск на державних посадовців у таких штатах, як Джорджія, де він вимагав "знайти" достатньо голосів для перемоги над Джо Байденом.

Окрім федеральної справи, Трамп також звинувачений у Джорджії разом із 18 іншими особами за порушення закону про організовану злочинність (RICO), де йому закидають створення фальшивих виборчих сертифікатів та тиск на виборчі комісії.

Захисники Трампа заявляють про політичне переслідування, однак судові розгляди продовжуються і він не визнає своєї вини.