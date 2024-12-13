Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками
Киев • УНН
Google объявила о завершении сотрудничества с разработчиками из рф на платформе Google Play с 26 декабря. Российские разработчики потеряют возможность получать доходы от продажи приложений и подписок.
Компания Google объявила о завершении сотрудничества с разработчиками программ из рф на платформе Google Play, что вступит в силу 26 декабря. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Это означает, что российские разработчики больше не будут получать доходы от продажи платных приложений или продления подписок через сервис.
Согласно решению, обработка финансовых операций для разработчиков, имеющих счета в российских банках, также будет прекращена с этой даты. Последние выплаты будут осуществлены 15 января 2024 года, однако срок полного прекращения сотрудничества пока не определен.
Напомним
Подобные меры были приняты еще в августе 2014 года, когда компания Google убрала возможность монетизации для россиян на YouTube через рекламу.
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