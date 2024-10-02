российское приложение Rutube удалили из Google Play

Из магазина приложений Google Play исчезло приложение Rutube, которое было российским аналогом видеохостинга YouTube. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

россияне активно жалуются, что приложение Rutube стало недоступным в магазине приложений Google Play.

Представители компании же подтвердили, что приложение нельзя установить из рф, но оно доступно в США.

В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения жестких санкций приложение Rutube стало доступным только в США! - заявили представители видеохостинга Rutube.

Дополнение

Ранее, 10 августа приложение Rutube исчезло из App Store - магазина приложений для iPhone. В Rutube объяснили, что удаление заявки стало следствием санкций со стороны американской компании.

Напомним,

С начала августа в россии и на временно оккупированных россией территориях Украины пользователи заметили замедление в работе видеосервиса YouTube. Перед этим российские власти и депутаты говорили о блокировке YouTube.