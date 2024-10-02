російський додаток Rutube видалили з Google Play
Київ • УНН
Російський відеохостинг Rutube став недоступним для завантаження з Google Play в РФ. Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".
З магазину додатків Google Play зник додаток Rutube, який був російським аналогом відеохостингу YouTube. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
росіяни активно скаржаться, що додаток Rutube став недоступним в магазині додатків Google Play.
Представники компанії ж підтвердили, що додаток не можна встановити з рф, але він доступний у США.
У магазині Google Play сталася кумедна плутанина: замість введення жорстких санкцій додаток Rutube стало доступним тільки в США!
Доповнення
Раніше, 10 серпня додаток Rutube зник з App Store - магазину додатків для iPhone. У Rutube пояснили, що видалення заявки стало наслідком санкцій з боку американської компанії.
Нагадаємо
З початку серпня в росії і на тимчасово окупованих росією територіях України користувачі помітили уповільнення в роботі відеосервісу YouTube. Перед цим російська влада і депутати говорили про блокування YouTube.