В россии в сентябре планируют окончательно заблокировать видеохостинг YouTube. Об этом пишет российское издание "газета.ru" со ссылкой на источник, близкий к администрации путина, передает УНН со ссылкой на Медузу.

Детали

В сентябре российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube. Однако, уже летом начнется деградация работы YouTube на территории разных регионов россии - видео будет замедляться, а работа приложения станет некорректной.

Уже сегодня, 12 июля, ростелеком предупредил россиян, что в работе YouTube возможны сбои - якобы из-за изношенного оборудования Google Global Cache. И хотя власти заявили о "технических проблемах оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках", источники Медузы видят признаки намеренного замедления YouTube со стороны властей.

Напомним

В марте 2022-го российский суд признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram. И тогда появились слухи, что в стране планируется блокировка YouTube.

Добавим

В начале июля YouTube закрыл аккаунты нескольких известных российских артистов, в частности полины гагариной, олега газманова, григория лепса, юлии чичериной, вячеслава манучарова и шамана из-за включения их в санкционный список ЕС.

YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова