YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова
Киев • УНН
YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.
YouTube заблокировал около 40 российских региональных филиалов ВГТРК. Причины не объясняются, сетуют российские СМИ. Однако эксперты уверенны, что отключили росс медиа из-за санкций, передаёт УНН.
Детали
В частности, в теневой бан ушли официальный канал ГТРК "Санкт-Петербург".
Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы YouTube-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми.
Рос медиа отмечают, что технические специалисты ВГТРК работают над решением проблемы. В то же время, эксперты делаю предположение, что блокировка связана с санкциями против рф, которая вед1т кровопролитную войну против Украины.
В комментарии одному из российских изданий исполнительный директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, сообщил, что холдинг ВГТРК был внесен в санкционные списки США и ЕС.
Руки дошли.
Под бан попал и YouTube канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV". С марта 2011 года Михалков вещал на Ютубе про конспирологические теории, включая утверждения о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население Земли, а также предположения о дезинформации по поводу протестов в Беларуси в 2020 году. Его шоу транслировалось на телеканале "Россия 24" с 2014 по 2020 год.
Отметим, что Михалков также в санкционном списке ЕС, с декабря 2022 года.
Дополнительно
С 2022 года YouTube заблокировал несколько официальных каналов российских СМИ, в том числе РБК, Первый канал, ТНТ, Russia Today. Под блокировку в июле прошлого года попал YouTube-канал генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.
YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова
YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.
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