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YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова

YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 21:39  •  11536 просмотра

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YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.

YouTube заблокировал около 40 российских региональных филиалов ВГТРК. Причины не объясняются, сетуют российские СМИ. Однако эксперты уверенны, что отключили росс медиа из-за санкций, передаёт УНН.

Детали

В частности, в теневой бан ушли официальный канал ГТРК "Санкт-Петербург".

Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы YouTube-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

– сообщили в петербургском отделении Союза журналистов (СЖР) россии

Рос медиа отмечают, что технические специалисты ВГТРК работают над решением проблемы. В то же время, эксперты делаю предположение, что блокировка связана с санкциями против рф, которая вед1т кровопролитную войну против Украины.

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В комментарии одному из российских изданий исполнительный директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, сообщил, что холдинг ВГТРК был внесен в санкционные списки США и ЕС.

Руки дошли. 

— прокомментировал Климарев.

Под бан попал и YouTube канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV". С марта 2011 года Михалков вещал на Ютубе про конспирологические теории, включая утверждения о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население Земли, а также предположения о дезинформации по поводу протестов в Беларуси в 2020 году. Его шоу транслировалось на телеканале "Россия 24" с 2014 по 2020 год.

Отметим, что Михалков также в санкционном списке ЕС, с декабря 2022 года.

Дополнительно

С 2022 года YouTube заблокировал несколько официальных каналов российских СМИ, в том числе РБК, Первый канал, ТНТ, Russia Today. Под блокировку в июле прошлого года попал YouTube-канал генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитикаМультимедиа
YouTube заблокував понад 40 російських регіональних телеканалів, і канал Міхалкова
YouTube has blocked more than 40 Russian regional TV channels, and Mikhalkov's channel
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