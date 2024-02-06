YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова

YouTube заблокировал около 40 российских региональных филиалов ВГТРК. Причины не объясняются, сетуют российские СМИ. Однако эксперты уверенны, что отключили росс медиа из-за санкций, передаёт УНН.

Детали

В частности, в теневой бан ушли официальный канал ГТРК "Санкт-Петербург".

Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы YouTube-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми. – сообщили в петербургском отделении Союза журналистов (СЖР) россии

Рос медиа отмечают, что технические специалисты ВГТРК работают над решением проблемы. В то же время, эксперты делаю предположение, что блокировка связана с санкциями против рф, которая вед1т кровопролитную войну против Украины.

В комментарии одному из российских изданий исполнительный директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, сообщил, что холдинг ВГТРК был внесен в санкционные списки США и ЕС.

Руки дошли. — прокомментировал Климарев.

Под бан попал и YouTube канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV". С марта 2011 года Михалков вещал на Ютубе про конспирологические теории, включая утверждения о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население Земли, а также предположения о дезинформации по поводу протестов в Беларуси в 2020 году. Его шоу транслировалось на телеканале "Россия 24" с 2014 по 2020 год.

Отметим, что Михалков также в санкционном списке ЕС, с декабря 2022 года.

Дополнительно

С 2022 года YouTube заблокировал несколько официальных каналов российских СМИ, в том числе РБК, Первый канал, ТНТ, Russia Today. Под блокировку в июле прошлого года попал YouTube-канал генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.