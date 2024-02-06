YouTube заблокував понад 40 російських регіональних телеканалів, і канал Міхалкова
Київ • УНН
YouTube заблокував близько 40 російських регіональних відділень ВГТРК через санкції, введені проти росії за війну в Україні.
YouTube заблокував близько 40 російських регіональних філій ВГТРК. Причини не пояснюються, нарікають російські ЗМІ. Однак експерти впевнені, що відключили рос медіа через санкції, передає УНН.
Деталі
Зокрема, у тіньовий бан пішли офіційний канал ДТРК "Санкт-Петербург".
Судячи з повідомлень із регіонів, у Північно-Західному федеральному окрузі заблоковано YouTube-канали ДТРК Архангельської, Мурманської, Новгородської, Псковської областей, Республіки Карелія та Республіки Комі.
Рос медіа зазначають, що технічні фахівці ВГТРК працюють над вирішенням проблеми. Водночас, експерти роблять припущення, що блокування пов'язане із санкціями проти РФ, яка веде кровопролитну війну проти України.
У коментарі одному з російських видань виконавчий директор некомерційної організації "Товариство захисту інтернету" Михайло Клімарьов, повідомив, що холдинг ВГТРК було внесено до санкційних списків США та ЄС.
Руки дійшли.
Під бан потрапив і YouTube канал російського режисера Микити Михалкова "Бесогон TV". З березня 2011 року Міхалков віщав на Ютубі про конспірологічні теорії, включно з твердженнями про плани засновника Microsoft Білла Гейтса чипувати населення Землі, а також припущення про дезінформацію щодо протестів у Білорусі в 2020 році. Його шоу транслювали на телеканалі "Россия 24" з 2014 по 2020 рік.
Зазначимо, що Міхалков також у санкційному списку ЄС, з грудня 2022 року.
Додатково
З 2022 року YouTube заблокував кілька офіційних каналів російських ЗМІ, зокрема РБК, Перший канал, ТНТ, Russia Today. Під блокування в липні минулого року потрапив YouTube-канал генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Олександра Малькевича.