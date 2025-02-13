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Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту

Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту

Київ • УНН

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Apple відновила рекламу на платформі X після річної перерви через скандали з Ілоном Маском. Компанія просуває функції Safari та серіал Severance, приєднавшись до інших великих брендів, які повернулися на платформу.

Apple знову почала розміщувати рекламу на платформі X (колишній Twitter) після понад року перерви. Компанія стала однією з багатьох великих брендів, які відмовилися від реклами на X у 2023 році через суперечливу поведінку власника соцмережі Ілона Маска. Про це пише The Verge, передає УНН

За даними MacRumors, акаунти Apple та Apple TV наразі просувають функції конфіденційності браузера Safari, а також серіал Severance на Apple TV Plus. Повідомляється, що виробник iPhone ще в січні обговорював можливість повернення реклами на X.

Чому Apple і великі бренди бойкотували X

У листопаді 2023 року Apple разом із такими гігантами, як Amazon, Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery та IBM, припинила рекламну діяльність на платформі. Це сталося після скандалу, спричиненого висловлюваннями Маска, який підтримав антисемітські теорії змови та так звану "білу гордість".

З того часу X зіткнулася з жорсткою критикою за нездатність ефективно модерувати контент, зокрема щодо поширення дезінформації, антисемітизму, ісламофобії та інших проявів ненависті. Маск також неодноразово висловлювався у подібному ключі, що лише загострювало ситуацію.

Попри це, у 2024 році більшість брендів відновили співпрацю з X. За інформацією The Wall Street Journal, Amazon навіть планує суттєво збільшити витрати на рекламу на платформі.

У серпні 2024 року компанія Ілона Маска подала антимонопольний позов проти низки великих рекламодавців, звинувативши їх у "незаконному бойкоті". X заявила, що ці компанії змовилися, щоб "колективно утримати мільярди доларів рекламних доходів" від платформи. Водночас Apple не входить до списку відповідачів у цій справі.

Повернення Apple та інших великих рекламодавців може стати важливим сигналом для ринку, оскільки X намагається відновити свої фінансові позиції після втрати значної частини доходів.

Водночас платформа залишається під контролем європейських регуляторів. ЄС уже визнав, що X порушує правила щодо прозорості реклами, а її підхід до модерації контенту продовжує викликати занепокоєння.

Нагадаємо

Компанія Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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